Alman mühendislik devi Siemens`in net karı ve cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde geldi.
Siemens`in net karı ve cirosu beklentilerin üzerinde
07.11.2019 09:52
Son güncelleme : 07.11.2019 09:52
Siemens dördüncü çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 559 milyon eurodan 1,32 milyar euroya yükseltti.
Aynı dönemde ciro da 22,61 milyar eurodan 24,52 milyar euro
seviyesine çıktı. Siemens'in dördüncü çeyrekte aldığı siparişlerde 23,70 milyar dolardan 24,.71 milyar euroya yükseldi.
Analistler, Siemens'in 4'ncü çeyrekte 1,01 milyar euro net kar, 23,22 milyar euro ciro elde etmesini, siparişlerin 23,60 milyar euro olmasını bekliyorlardı.
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
0
En Düşük
0
18:055,7449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0044
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7384
18:056,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
18:05275,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,18
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
275,13
BIST En Aktif Hisseler
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,18
|15.922.443
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,02
|35.243.067
|% 0,00
|
|POLHO
|2,72
|13.719.815
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,37
|1.642.173
|% 0,00
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,18
|15.922.443
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,02
|35.243.067
|% 0,00
|
|POLHO
|2,72
|13.719.815
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,37
|1.642.173
|% 0,00
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,00
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,00
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3557
|7,3925
|% -0,19
|
|Frank
|5,7647
|5,7994
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|0,29
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
-
17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem