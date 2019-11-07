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Siemens`in net karı ve cirosu beklentilerin üzerinde

07.11.2019 09:52

Son güncelleme : 07.11.2019 09:52
Alman mühendislik devi Siemens`in net karı ve cirosu mali yılının dördüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde geldi.



Siemens dördüncü çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 559 milyon eurodan 1,32 milyar euroya yükseltti.

Aynı dönemde ciro da 22,61 milyar eurodan 24,52 milyar euro seviyesine çıktı. Siemens'in dördüncü çeyrekte aldığı siparişlerde 23,70 milyar dolardan 24,.71 milyar euroya yükseldi.

Analistler, Siemens'in 4'ncü çeyrekte 1,01 milyar euro net kar, 23,22 milyar euro ciro elde etmesini, siparişlerin 23,60 milyar euro olmasını bekliyorlardı.




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