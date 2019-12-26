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Sigorta sektörü 2020 yılından umutlu

26.12.2019 11:55

Son güncelleme : 26.12.2019 11:55
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2020`de çok daha iyi bir yıl geçireceğini ve çok daha iyi sonuçlara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.



AA

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün GSYH'nin 34 katına ulaşan, yaklaşık 127 trilyon TL'lik  teminat sağlarken yerine getirdiği fonksiyonlar ve ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 215,6 milyar TL aktif büyüklüğü ile bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde ikinci sırada yer alan sektörün  büyütülmesinin, penetrasyonunun artırılmasının, ülke kaynaklarının risklerden  korunmasının ve ekonomiye fon sağlanmasının artacağını ifade eden Benli, şunları  kaydetti:

"2019 yılında ekonomi yönetimince alınan aksiyonlarla kur, faiz ve enflasyonun belli bir dengeye oturması sonucu ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağlandı. 2019 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, sigorta ve emeklilik sektörünün geçen senenin aynı döneminde 4 milyar 415 milyon TL olarak  hesaplanan teknik karı, yüzde 27’lik artışla 5 milyar 600 milyon TL'ye ulaştı. Sektörümüzün toplam prim üretimi 2019 üçüncü çeyrek sonunda yüzde 22,4 yükseldi, sektör reel anlamda yüzde 12,1 büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigorta  prim üretimi 41 milyar TL, hayat sigortası prim üretimi 7,4 milyar TL olurken,  sektörümüzün toplam prim üretimi 48,4 milyar TL’ye ulaştı."

Benli, 2019 sonunda hayat dışı branşların prim üretiminde ilk 9 aylık  trendin devam edeceğinin öngörüldüğünü aktararak, hayat branşında üretimin büyük  bir kısmının kredi bağlantılı olması nedeniyle kredi faizlerindeki düşüşe bağlı  olarak yılın son çeyreğinde büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

BES'İN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜNÜN 128 MİLYAR TL'YE YAKLAŞMASI BEKLENİYOR

Atilla Benli, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Eylül  2019 sonu itibarıyla otomatik katılımdaki çalışanlar dahil toplam 12 milyon kişi  bulunduğunu belirterek, "Devlet katkısı dahil BES ve otomatik katılımda toplam  fon büyüklüğü ise yaklaşık 115,3 milyar TL'ye ulaştı. Özellikle otomatik katılım  uygulaması ile sadece son 3 yılda 5,2 milyon çalışanın sistemde tasarruf yapıyor  olması sistemin önemli bir kazanımı. 2019 sonunda BES ve otomatik katılımda  toplam katılımcı sayısının 12 milyonu aşacağı ve fon büyüklüğünün de devlet  katkısı dahil 128 milyar TL'ye yaklaşacağı tahmin edilmektedir." şeklinde  konuştu.

2019 yılında sektör için önemli bir gelişmenin de Sigortacılık ve Özel  Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulması olduğuna işaret eden Benli,  hükümetin bu adımı ile gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de  sigorta ve emeklilik sektörlerinin münhasır bir otorite tarafından yönetilerek  sektör sorunlarının hızlı, etkin ve verimli şekilde çözülmesine katkı  sunulacağını kaydetti.

Benli, bu yıl yüzde 100 Hazine sermayeli Türk Reasürans AŞ'nin  (Tu?rk  Re) kurulmasının da sektör açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek,  Türk Re'nin kurulması ile sektörün özellikle teminat bulmakta zorluk yaşadığı  bazı branşlarda kapasite artışına destek sağlanacağını söyledi.

"SİBER SİGORTALAR ÖNEMİNİ ARTIRACAKTIR"

TSB Başkanı Benli, 2020 yılında ekonominin büyüme eğiliminin devam  edeceğini, buna bağlı olarak sektörün reel olarak büyümeyi sürdüreceğini  belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonun düşme trendi ve kredi faizlerindeki azalma, 2020 yılında, ertelenen yatırım ve satın almaları harekete geçirecek ve reel büyüme anlamında ülke ekonomisi ile birlikte sektör büyümesine de pozitif katkı sağlayacaktır. Ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında büyüme beklenmelidir. Her geçen gün gelişen teknolojinin sektöre yansımalarıyla siber sigortalar önemini artıracaktır. Katılım sigortasında büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Kredi hacminde  genişlemeye paralel olarak hayat, ferdi kaza ve kasko sigortalarında gelişim  devam edecektir. 2019 ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları, 11. Kalkınma  Planı ve Yeni Ekonomi Programı'nda sektörümüz açısından önemli politika ve  tedbirlerin yer aldığını görmek oldukça sevindirici ve umut vericidir. 2020  yılında hedeflenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin kurulması, otomatik katılım  ve BES'in yeniden yapılandırılması, gençlerin sistemde kalışını teşvik edici bir  şekilde devlet katkısının yaşa göre farklılaştırılması, nakit ihtiyacı nedenleriyle sistemden ayrılan katılımcıların kısmi çekiş veya ilgili nakit  ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayabilecek yöntemlerin uygulanması gibi yapısal reformların özel emeklilik sektörüne ivme kazandırması  beklenmektedir."

"SEKTÖRÜN ÖNEMLİ GELİŞİM GÖSTERECEĞİ DİĞER ALAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI"

Atilla Benli, son dönemde hükümetin alternatif finans piyasalarına  verdiği önemle katılım sigortacılığında yaşanan hareketlenmenin daha da ivme  kazandığını, Türk Re'nin kurulmasıyla katılım sigorta şirketlerine de kapasite  katkısı sağlanacağını ve katılım sigortacılığında beklenen mevzuat  değişikliklerinin yayımlanması ile gelecek yılda da katılım sigortacılığına olan  ilginin artarak süreceğini aktardı.

Benli, "Önümüzdeki yıllarda sektörün önemli gelişim göstereceği bir  diğer alan da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olacaktır. Kısa sürede sigortalı  sayısında 1 milyonun aşıldığı branşta, mavi yakalılar da dahil olmak üzere  çalışan kesim önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ekonomideki iyileşme ile  birlikte iş dünyasında yaygın olarak kullanılan alacak sigortası ve kefalet  sigortası gibi ürünlerdeki artış devam edecektir." dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile  birlikte kamu ile daha yakın ve koordineli çalışılacağının düşünüleceğini ifade  eden Benli, şunları kaydetti:

"Özellikle ikincil düzenlemelerde hızlı karar alınabilecek olması,  sektörün sorunlarının çözümünde ve gelişim alanlarında ilerleme sağlama  noktasında daha etkin bir mekanizmanın kurulmasını temin edecek ve bu yolla  sektör olarak sigortanın tabana yayılması ve penetrasyonun artırılmasına çok daha  fazla yoğunlaşılabilecek. Tüm bu gelişme ve beklentiler ışığında sigorta  sektörünün 2020 yılında çok daha iyi bir yıl geçireceğini ve çok daha iyi  sonuçlara ulaşacağını düşünüyoruz."




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