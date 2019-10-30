Standard Chartered üçüncü çeyrekte karını yüzde 16 artırdı.
Standard Chartered karını artırdı
30.10.2019 09:29
Son güncelleme : 30.10.2019 09:33
Standard Chartered, mali yılının üçüncü çeyreğinde analistlerin beklentilerinin üzerinde kar etti. Odaklandığı Hong Kong'daki istikrarsızlığa ve global ticari
gerilimlere rağmen Standard Chartered, kurumsal bankacılık
bölümünün yardımı ile üçüncü çeyrekte karını yüzde 16 artırdı.
30 Eylül'de sona eren 3 ayda Standard Chartered'ın vergi öncesi karı 1,07 milyar dolardan 1,24 milyar dolara çıktı. Analistler ise 1 milyar dolar
kar bekliyorlardı.
3'üncü çeyrekte Standard Chartered'ın kurumsal bankacılık gelirleri yüzde 13, özel bankacılık gelirleri yüzde 14 arttı.
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|% 0,00
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|GARAN
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|
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|
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|
|ISFIN
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|404.493.205
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|
|IHLGM
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|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 0,00
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|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% 0,00
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|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|% 0,00
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|Sterlin
|7,3955
|7,4326
|% 0,47
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|Frank
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|5,8155
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|% 0,46
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|Gümüş.Ons
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|17,86
|0,02
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|0,01
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