GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Taksitli alışverişlerde `tek senet` uyarısı

25.11.2019 11:39

Son güncelleme : 25.11.2019 11:39
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Senetle taksitli bir alışveriş yapıldığında mutlaka her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir, bunun için satıcı mutlaka uyarılmalıdır. Zira uyarımızı dikkate almıyorsa tüketici hakem heyetine giderek imzaladığımız senedi iptal ettirebiliriz" dedi.



AA

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin mal ve hizmet  alırken dikkat etmesi gereken hususların olduğunu söyledi.

Senetle taksitli alışveriş yapan tüketicilerin aynı zamanda sözleşme imzalamak zorunda bırakıldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Eğer bize hem sözleşme hem senet imzalatılıyorsa o işletmeden derhal uzaklaşmamız gerekiyor. Sözleşmeye imza attığımız için o zaten bizi bağlar ancak hem senet hem sözleşme alınıyorsa burada kötü niyet aramalıyız çünkü satıcı her ikisini de işleme koyabilir. İşte o zaman tüketici bir borcu iki kez ödemek durumunda kalabilir. Öte yandan satıcı zaten işini düzgün yapıyorsa bir tek sözleşmeye imza attırmakla yetinebilir çünkü zaten sözleşmeyi mahkemeye vererek çok rahatlıkla tahsil edebilir ayrıca bir senet imzalatıyorsa 'burada bir sıkıntı var' demektir."

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİDEREK İMZALADIĞIMIZ SENEDİ İPTAL ETTİREBİLİRİZ"

Şahin, senetli alışverişlerde satıcının her taksit tutarı için ayrı senet düzenlemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Senetle taksitli bir alışveriş yapıldığında mutlaka her taksit için ayrı bir senet imzalanmalıdır. Tek senet geçersizdir, bunun için satıcı mutlaka  uyarılmalıdır. Zira uyarımızı dikkate almıyorsa tüketici hakem heyetine giderek  imzaladığımız senedi iptal ettirebiliriz çünkü Tüketici Kanunu'na göre  tüketicinin taksitli alışverişlerinde bir senet imzalaması söz konusu olduğunda  bu senetlerin taksit miktarına göre bölünmesi gerekiyor. Mesela 10 bin liralık  bir alışveriş yaptık ve bunu 10 taksite böldük. Bununla ilgili tüketiciye 10 bin  lira tutarında bir senet düzenlenemez. Düzenlenirse de geçersizdir. Bu senede  itiraz edildiğinde hiçbir şekilde işleme konulamaz. Bu yüzden satıcı her taksit  için ayrı senet düzenlemek zorundadır. Tüketici her ay bin lira verdiğinde  senedini kendisine vermelidir."

Bu tür konularda tüketici hakem heyetlerine çok sayıda şikayetin  geldiğini aktaran Şahin, tüketicilerin kötü niyetli satıcılara karşı dikkatli  olması gerektiğini ifade etti.

"TÜKETİCİ AYNI BORCU TEKRAR ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Şahin, tüketicinin tek senede imza atmasıyla zor durumda bırakılabileceğini belirterek, "Tüketicinin kötü niyetli satıcılara karşı bu durumu iyi bilmesi gerekiyor. Zira tüketici 5 taksiti ödedi ama satıcının elinde  tek parça senet var. O zaman satıcı bunu hiç ödeme yapmamış gibi işleme  koyabilir. Yani tüketici taksitli bir alışveriş için tek bir senede imza atarsa  ödediği taksit tutarlarını ispatlayamayabilir ya da satıcı kötü niyetliyse bunu  işleme koyar ve tüketici yatırdığı taksitleri dahil tüm borcunu tekrar ödemek  zorunda kalabilir. Bu yüzden ödeyeceğimiz her taksit için ayrı bir senet  imzalamalıyız." diye konuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:24107.137
Değişim :  0,51% |  548,21
Açılış :  107.193  
Önceki Kapanış :  106.588  
En Yüksek
107.846 En Düşük
107.125
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 2,60 23.730.174 % 16,59  
LINK 14,04 6.652.727 % 16,32  
OZBAL 1,70 3.029.206 % 13,33  
AKSGY 3,88 13.934.478 % 13,12  
ESCOM 1,18 10.464.213 % 12,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3503 7,3872 % 0,52  
Frank 5,7204 5,7549 % 0,25  
Riyal 1,5225 1,5302 % 0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.457 1.458 -4,80  
Altın Gr. 268 269 -0,11  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -6,00  
Tam 1.779 1.823 0,75  
Yarım 860 882 0,36  
Çeyrek 431 441 0,18  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,13  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,01  
B. Petrol 62,69 62,69 0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru