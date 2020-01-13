Tarihi zirveye çok az kaldı! Borsa İstanbul`da yükseliş devam eder mi?

Önümüzdeki günlerde tarihi zirve olan 121 bin 500 bölgesini test edip yeni zirve yapıp yapmayacağını takip edeceğiz. İran- ABD arasında yeni bir gerginlik olmaması ve küresel olarak borsalardaki yükselişin devam etmesi durumunda borsada yeni zirveler görebiliriz." dedi.