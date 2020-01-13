Tarihi zirveye çok az kaldı! Borsa İstanbul`da yükseliş devam eder mi?

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında yaşanan Kasım Süleymani geriliminin piyasalar üzerindeki etkisi Trump'ın açıklamalarıyla sonlanmıştı. Borsa
İstanbul, yeni haftaya 120 bin puan seviyesini aşarak başladı. Peki uzmanlar üst üste kırılan bu rekorların nedenini neye bağlıyor?
BIST 100 ENDEKSİ NEDEN YÜKSELİYOR
Borsa İstanbul'un yaklaşık 3 aydır yükselişine devam ettiğini belirten, Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, uzmanpara'ya yaptığı açıklamada, " Borsa İstanbul
yaklaşık 3 aydır yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu yükselişler en büyük etken düşük faiz ortamının devam etmesidir. Ayrıca 2020 yılı için Türkiye’nin yeniden büyüme hikayesinin başlaması da önemli katalizör olmaya devam ediyor. Son zamanlarda yükselişlere bankacılık hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksi 120.000 seviyesinin üzerine çıkmıştır." dedi.
TARİHİ ZİRVEYE ÇOK AZ KALDI
Kısa sürede tarihi seviye olan 121,500 puanı da aşacağını belirten Barışık," Kısa vadede tarihi seviye olan 121,500 seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Orta uzun vadeli endekste hedef değerimiz 135.000 seviyesidir. 2020 yılı için endekste pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
PİYASALAR MERKEZ'DEN GELECEK FAİZ İNDİRİMİ FİYATLIYOR
İran- ABD geriliminin azalmasının Borsa İstanbul'a yaradığını dile getiren Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Özellikle hisse senetlerinde görülen küresel rallinin devam etmesi gelişmekte olan borsaları olumlu etkiliyor. Gösterge tahvil
faizi %4’e yakın düşerek Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz indirimini fiyatlıyor. Borsa tarafında bankaların performansını olumlu etkiliyor.