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Tarım ÜFE arttı

14.01.2020 11:01

Son güncelleme : 14.01.2020 11:01
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2019`da bir önceki aya göre yüzde 2,17, 2018`in aynı ayına göre yüzde 16,07 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,17 artarak 164,67  değerini alan endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,07, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,74 artış gösterdi.

Endeks, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,42  azalırken, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,18, balık ve  diğer balıkçılık ürünlerinde ise 5,49 arttı.

Bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,58, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,56, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde  1,11 artış gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayında yıllık bazda alt tarım gruplarında en fazla azalış yüzde 8,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda oldu. Bunu, yüzde 5,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular izledi.

Bu dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 48,38 ile turunçgiller, yüzde 45,85 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak belirlendi.

Alt gruplarda 2019 yılı Aralık ayında aylık bazda en fazla azalış  yüzde 6,25 ile yağlı meyvelerde görüldü. Bu dönemde azalış gösteren diğer alt  grup ise yüzde 1,47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

Aralık ayında aylık düzeyde artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar  yüzde 4,94 ile diğer ağaç ve çalı meyveler ile sert kabuklu meyveler ve yüzde  3,38 ile canlı sığırlar (manda dahil) ve bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden 50'sinin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 6 maddenin fiyatları ise değişmedi.




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