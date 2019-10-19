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Taşınmazlar 3 yılda 11,2 milyar lira getirecek

19.10.2019 11:48

Son güncelleme : 19.10.2019 11:48
Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor.



AA

AA muhabirinin, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira  lojman, 981 milyon 962 bin lira arsa, 763 milyon 65 bin lira diğer taşınmaz  satışı, 647 milyon 581 bin lira arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 218  bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor.

2021 yılında ise 1 milyar 320 milyon lira lojman, 1 milyar 71 milyon  963 bin lira arsa, 679 milyon 967 bin lira arazi, 669 milyon 366 bin lira diğer taşınmaz satışı, 3 milyon lira sosyal tesis, 1 milyon 401 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira gelir elde  edilmesi planlanıyor.

Teklife göre, 2022'de ise 1 milyar 452 milyon lira lojman, 1 milyar 125 milyon 564 bin lira arsa, 713 milyon 965 bin lira arazi, 607 milyon 500 bin lira diğer taşınmazlar, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor.

Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 11 milyar 246 milyon 93 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.




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