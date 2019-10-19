Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11,2 milyar lira gelir bekliyor.
Taşınmazlar 3 yılda 11,2 milyar lira getirecek
19.10.2019 11:48
Son güncelleme : 19.10.2019 11:48
AA
AA muhabirinin, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl 1 milyar 200 milyon lira lojman, 981 milyon 962 bin lira
arsa, 763 milyon 65 bin lira
diğer taşınmaz satışı, 647 milyon 581 bin lira
arazi, 3 milyon lira
sosyal tesis, 1 milyon 218 bin lira
diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira
gelir öngörülüyor.
2021 yılında ise 1 milyar 320 milyon lira
lojman, 1 milyar 71 milyon 963 bin lira
arsa, 679 milyon 967 bin lira
arazi, 669 milyon 366 bin lira
diğer taşınmaz satışı, 3 milyon lira
sosyal tesis, 1 milyon 401 bin lira
diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 745 milyon 697 bin lira
gelir elde edilmesi planlanıyor.
Teklife göre, 2022'de ise 1 milyar 452 milyon lira
lojman, 1 milyar 125 milyon 564 bin lira
arsa, 713 milyon 965 bin lira
arazi, 607 milyon 500 bin lira
diğer taşınmazlar, 3 milyon lira
sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira
diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira
gelir hedefleniyor.
Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından toplamda 11 milyar 246 milyon 93 bin lira
gelir elde edilmesi bekleniyor.