Tata Steel 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor















Tata yaptığı açıklamada, yüksek katma değerli ürünler satışını artırarak, verimliliği yükselterek ve 3 bin kişiyi işten çıkararak istihdam maliyetlerini aşağı çekme yoluyla Avrupa operasyonlarının performansını acil şekilde iyileştirmeye çalışacağını vurguladı.



Yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların üçte ikisi ofis çalışanları arasından yapılacak.



Herhangi bir tesisin kapatılmayacağını belirten Tata Steel, alınacak tedbirler ile Tata Steel Avrupa'nın Mart 2021'de sona erecek mali yılında pozitif nakit akışına sahip olmasının beklendiğini vurguladı.