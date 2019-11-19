Tata Steel, aşırı arz, zayıf talep ve yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalındığı ortamda Avrupa`daki operasyonlarında çalışan sayısını 3 bin kişi azaltmayı planladığını bildirdi.
Tata Steel 3 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
19.11.2019 07:45
Son güncelleme : 19.11.2019 07:45
Tata yaptığı açıklamada, yüksek katma değerli ürünler satışını artırarak, verimliliği yükselterek ve 3 bin kişiyi işten çıkararak istihdam maliyetlerini aşağı çekme yoluyla Avrupa operasyonlarının performansını acil şekilde iyileştirmeye çalışacağını vurguladı.
Yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların üçte ikisi ofis çalışanları arasından yapılacak.
Herhangi bir tesisin kapatılmayacağını belirten Tata Steel, alınacak tedbirler ile Tata Steel Avrupa'nın Mart 2021'de sona erecek mali yılında pozitif nakit akışına sahip olmasının beklendiğini vurguladı.
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|TSKB
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|EKGYO
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|150.223.389
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-1,46
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|Altın Gr.
|272
|272
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
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|17,06
|-0,01
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