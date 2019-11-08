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TBB `Döviz Kredileri` e-Rehberi hazırladı

08.11.2019 13:59

Son güncelleme : 08.11.2019 13:59
Türkiye Bankalar Birliği, yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları "Döviz Kredileri" başlıklı uzaktan eğitim hazırladı.



AA

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada birlik tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması  gereken kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla, "Döviz Kredileri" başlıklı bir uzaktan eğitim (e-Rehber) hazırlandığı belirtildi.

"Nakdi" ve "Gayri Nakdi" olarak iki ana kısımdan oluşan e-Rehber'de, "Döviz Gelirleri Kapsamı", "Döviz Geliri Beyanı", "Yurt dışından Kullanılan Kredilerde Uygulanacak Genel Esaslar", "Serbest Bölgeler" ve "Akreditif, Poliçe  ve Çeklerin İskonto veya İştira Edilmesi" gibi bir çok başlıkta bilgi yer alıyor.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşların çalışanları, müşterileri ile  ilgili kurum/kuruluşların çalışanlarına yönelik hazırlanan e-Rehbere, birliğin egitimportali.tbb.org.tr adresli Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalından  ücretsiz olarak ulaşılabilecek.




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