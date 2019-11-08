Türkiye Bankalar Birliği, yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları "Döviz Kredileri" başlıklı uzaktan eğitim hazırladı.
TBB `Döviz Kredileri` e-Rehberi hazırladı
08.11.2019 13:59
Son güncelleme : 08.11.2019 13:59
AA
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada birlik tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin yurt içi ve yurt dışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla, "Döviz Kredileri" başlıklı bir uzaktan eğitim (e-Rehber) hazırlandığı belirtildi.
"Nakdi" ve "Gayri Nakdi" olarak iki ana kısımdan oluşan e-Rehber'de, "Döviz Gelirleri Kapsamı", "Döviz Geliri Beyanı", "Yurt dışından Kullanılan Kredilerde Uygulanacak Genel Esaslar", "Serbest Bölgeler" ve "Akreditif, Poliçe ve Çeklerin İskonto veya İştira Edilmesi" gibi bir çok başlıkta bilgi yer alıyor.
Bankalar ve diğer finansal kuruluşların çalışanları, müşterileri ile ilgili kurum/kuruluşların çalışanlarına yönelik hazırlanan e-Rehbere, birliğin egitimportali.tbb.org.tr adresli Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalından ücretsiz olarak ulaşılabilecek.
13:44103.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 13,30
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
13:445,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7423
13:446,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
13:44271,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,23
|Açılış
|: 271,60
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,06
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,20
|133.471.669
|% 12,28
|
|GYHOL
|6,77
|4.101.593
|% 12,27
|
|BURVA
|5,39
|3.963.703
|% 11,83
|
|MRGYO
|0,88
|11.051.123
|% 10,00
|
|FRIGO
|9,30
|239.289
|% 9,54
|
|KLNMA
|54,55
|71.439.761
|% -14,96
|
|VERUS
|15,43
|28.038.819
|% -13,22
|
|YESIL
|13,69
|30.095.110
|% -8,73
|
|GEDZA
|5,41
|2.425.439
|% -8,61
|
|BRSAN
|8,75
|10.425.395
|% -8,38
|
|THYAO
|12,82
|1.138.398.119
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,70
|363.633.272
|% 5,38
|
|ASELS
|18,98
|348.011.538
|% 0,21
|
|GARAN
|9,80
|231.657.345
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|186.624.505
|% -0,27
|
|THYAO
|12,82
|1.138.398.119
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,70
|363.633.272
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,30
|143.055.110
|% -1,29
|
|PETKM
|3,66
|186.624.505
|% -0,27
|
|SMART
|3,20
|133.471.669
|% 12,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3555
|7,3924
|% 0,17
|
|Frank
|5,7581
|5,7928
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-1,76
|
|Altın Gr.
|271
|272
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.801
|1.828
|-17,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-18,43
|
|Yarım
|867
|889
|-8,91
|
|Çeyrek
|435
|445
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|-1,06
|