Merkez Bankası`ndan yapılan açıklamada "Banka, 2020`de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir" denildi.
TCMB 2020 yılı para ve kur politikası raporunu açıkladı
05.12.2019 10:48
Son güncelleme : 05.12.2019 10:58
AA
Para Politikası Kurulu, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
10:43108.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 814,59
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.644
En Düşük
108.260
10:435,7486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7566
En Düşük
5,7390
10:436,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3861
En Düşük
6,3684
10:43272,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 272,61
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,25
En Düşük
272,37
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|DERAS
|4,57
|24.082.312
|% 14,82
|
|PKENT
|146,00
|463.559
|% 13,18
|
|SMART
|11,28
|36.143.921
|% 13,14
|
|FONET
|7,42
|25.685.890
|% 11,24
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,30
|3.666.423
|% -4,41
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|KLMSN
|18,43
|6.925.229
|% -3,56
|
|THYAO
|13,85
|142.854.100
|% 0,65
|
|PETKM
|3,63
|116.513.627
|% 0,83
|
|ASELS
|19,15
|70.396.830
|% 1,11
|
|YKSLN
|6,65
|61.757.775
|% 2,62
|
|ISFIN
|2,90
|58.129.523
|% 1,40
|
|PETKM
|3,63
|116.513.627
|% 0,83
|
|TSKB
|1,13
|35.231.407
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,49
|35.500.343
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,50
|32.957.868
|% 2,04
|
|ISFIN
|2,90
|58.129.523
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5278
|7,5656
|% 0,20
|
|Frank
|5,7915
|5,8264
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5279
|1,5355
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,46
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,96
|62,96
|-0,04
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