Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.
TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi
28.12.2019 10:29
Son güncelleme : 28.12.2019 10:29
AA
TCMB'den yapılan açıklamada, yabancı para
zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarının değiştirildiği bildirildi.
Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları
tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."
Açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
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|289
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|1.909
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