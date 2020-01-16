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TEMSA’da yeni gelişme!

16.01.2020 15:44

Son güncelleme : 16.01.2020 16:18
Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, 23 Aralık’a kadar üretimi durdurmuş daha sonra ise konkordato ilan etmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Temsa kaynaklarından milliyet.com.tr`ye yapılan açıklamada, üretimin hala başlamadığı ve konkordatonun geçmiş hacizleri kapsamadığı belirtildi. Bu nedenler daha önce başlatılan hacizler nedeniyle üretimin yapılamadığını söyleyen Temsa kaynakları üretimin ne zaman faaliyete geçeceği konusunda bilgi vermedi. Temsa Ulaşım Araçları İsviçre merkezli True Value Capital Partners`a satılmıştı.



Türkiye’nin tanınan otobüs üreticilerinden Temsa, 2019 yılında üretimi durdurduğunu açıklamış daha sonra ise konkordato ilan etmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Temsa kaynaklarından milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada üretimin hala başlamadığı belirtildi. Şirket kaynaklarından yapılan açıklamada, “Konkordato ilan ettik ancak ilan etmeden önce yapılan hacizler kalkmadı. Otobüs üretiminde kullanılacak malzemelere haciz konulduğundan üretim yapılamıyor. Bu nedenle de fabrikadaki üretim kısmında çalışan personel işe başlayamıyor.” ifadeleri kullanıldı.

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10.000'in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.






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