Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet ortamında alışverişin artmasıyla birlikte bu mecralarda dolandırıcılık olaylarının da arttığını belirterek "Güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı" ifadesini kullandı.
TESK`ten `güvensiz alışveriş sitesi` uyarısı
02.10.2019 10:55
Son güncelleme : 02.10.2019 10:58
AA
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, internetten alışveriş yapanların sayısının 20 milyonu aştığına dikkati çekti.
İnternet ortamında alışverişin artmasına paralel olarak bu mecralar üzerinden dolandırıcılık olaylarının da arttığını ifade eden Palandöken, bu nedenle güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtti.
Palandöken, internetten alışveriş konusunda güven sorunu yaşayanlara yönelik olarak da "Esnafımızın kapısı her zaman açık." ifadesini kullandı.
Tüketicinin daha kaliteli, ucuz ve hızlı alışveriş yapmasını desteklediklerini vurgulayan Palandöken, kayıt dışı iş yapan web sitelerinin varlığının vergisini ödeyen esnaf açısından haksız rekabet ortamı yarattığını kaydetti.
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