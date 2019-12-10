GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

THY`nin yolcu sayısı arttı

10.12.2019 14:47

Son güncelleme : 10.12.2019 14:50
Türk Hava Yolları, kasım ayında yolcu sayısının yüzde 3,7 artışla 5,7 milyon olduğunu bildirdi.



Türk Hava Yolları'ndan (THY) KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımızın Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Kasım 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,7'lik artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %2,7 azalırken, dış hatlarda ise %8,5 artmıştır.

Yolcu doluluk oranı Kasım 2019 döneminde 0,8 puanlık artış ile %82,3 olarak gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2018 döneminde 11,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %0,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,1 artmıştır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %6,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %11,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2018 döneminde 131.565 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 144.033 tona yükselmiştir.

Kasım 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12,6, Afrika'da %11,2, Avrupa'da %6,8, Kuzey Amerika'da %6,6 ve Orta Doğu'da %3,3,Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Yurt İçinde 1,4 puan, Avrupa'da 0,8 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Afrika'da 0,2 puan, Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 11,5%, Avrupa'da %8,9, Afrika'da %8,2, Kuzey Amerika'da %6,8 ve Orta Doğu'da %1,9 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ocak-Kasım 2018 döneminde 69,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,2'lik azalışla 68,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2'lik bir azalış, dış hatlarda %3,5'lik bir artış kaydedilmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %4,6 artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %2,2 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %81,7 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Kasım 2018 döneminde 167,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 172,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,2 artmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2018 döneminde 137,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 140,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,5 oranında artmıştır.

Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2018 döneminde 456.205 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 450.040 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2018 döneminde 1.283.352 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 1.404.707 tona yükselmiştir.

2018 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Kasım ayı sonunda 348 olmuştur."

Bayrak taşıyıcı hava yolunun başarılı trafik sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı  “Yeni evimize geçişin hemen sonrasında doğal bir adaptasyon süreci yaşayacağımızın, ancak yolcularımızın da anlayışı ile bu süreci yönetebilecek ve optimum sürede bertaraf edebilecek kapasite ve kabiliyete sahip olduğumuzun altını birçok kez çizmiştik. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, her geçen ay daha da artış
gösteren rakamlarımız, Kasım ayında belirgin bir yükseliş sergileyerek, bu sözümüzün somut bir ispatı oldu. Önümüzdeki süreçte de artış eğilimini sürdürecek rakamlarımız ile değerli yolcularımızı Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor olacağız.” dedi. 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:34108.182
Değişim :  -0,56% |  -604,09
Açılış :  108.912  
Önceki Kapanış :  108.786  
En Yüksek
109.378 En Düşük
108.110
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 7,59 125.382.904 % 19,91  
DENCM 8,59 17.760.698 % 14,53  
ARMDA 14,70 3.524.975 % 14,13  
RYGYO 3,97 18.609.417 % 13,43  
RYSAS 3,00 22.755.661 % 12,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6301 7,6683 % 0,19  
Frank 5,8668 5,9022 % 0,16  
Riyal 1,5433 1,5510 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 5,62  
Altın Gr. 274 274 0,96  
Cumhuriyet 1.812 1.839 10,00  
Tam 1.805 1.850 2,84  
Yarım 873 895 1,57  
Çeyrek 438 448 0,68  
Gümüş.Ons 16,66 16,68 0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 63,86 63,86 -0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru