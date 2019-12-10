THY`nin yolcu sayısı arttı















Türk Hava Yolları'ndan (THY) KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:"Ortaklığımızın Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Kasım 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,7'lik artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %2,7 azalırken, dış hatlarda ise %8,5 artmıştır.Yolcu doluluk oranı Kasım 2019 döneminde 0,8 puanlık artış ile %82,3 olarak gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2018 döneminde 11,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %0,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,1 artmıştır.Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %6,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %11,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2018 döneminde 131.565 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 144.033 tona yükselmiştir.Kasım 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12,6, Afrika'da %11,2, Avrupa'da %6,8, Kuzey Amerika'da %6,6 ve Orta Doğu'da %3,3,Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Yurt İçinde 1,4 puan, Avrupa'da 0,8 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Afrika'da 0,2 puan, Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 11,5%, Avrupa'da %8,9, Afrika'da %8,2, Kuzey Amerika'da %6,8 ve Orta Doğu'da %1,9 artış göstermiştir.Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Ocak-Kasım 2018 döneminde 69,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,2'lik azalışla 68,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2'lik bir azalış, dış hatlarda %3,5'lik bir artış kaydedilmiştir.Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %4,6 artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %2,2 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %81,7 olarak gerçekleşmiştir.Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Kasım 2018 döneminde 167,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 172,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,2 artmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2018 döneminde 137,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 140,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,5 oranında artmıştır.Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2018 döneminde 456.205 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 450.040 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2018 döneminde 1.283.352 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 1.404.707 tona yükselmiştir.2018 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Kasım ayı sonunda 348 olmuştur."Bayrak taşıyıcı hava yolunun başarılı trafik sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Yeni evimize geçişin hemen sonrasında doğal bir adaptasyon süreci yaşayacağımızın, ancak yolcularımızın da anlayışı ile bu süreci yönetebilecek ve optimum sürede bertaraf edebilecek kapasite ve kabiliyete sahip olduğumuzun altını birçok kez çizmiştik. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte, her geçen ay daha da artışgösteren rakamlarımız, Kasım ayında belirgin bir yükseliş sergileyerek, bu sözümüzün somut bir ispatı oldu. Önümüzdeki süreçte de artış eğilimini sürdürecek rakamlarımız ile değerli yolcularımızı Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor olacağız.” dedi.