Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği`nin, Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu, iş ve ekonomi dünyasında istikrar için tarafların çok çalışacaklarını umduğunu söyledi.
`Ticaret görüşmelerine başlamaya hazırız`
13.12.2019 11:32
Son güncelleme : 13.12.2019 11:42
DHA
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ticaret görüşmelerinde Brüksel'in önceliğinin oyun alanının eşitlenmesini garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.
Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Twitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın bir an önce yapılmasını beklediğini belirtti.
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