GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Ticaret görüşmelerine başlamaya hazırız`

13.12.2019 11:32

Son güncelleme : 13.12.2019 11:42
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği`nin, Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu, iş ve ekonomi dünyasında istikrar için tarafların çok çalışacaklarını umduğunu söyledi.



DHA

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ticaret görüşmelerinde Brüksel'in önceliğinin oyun alanının eşitlenmesini garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.

Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Twitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın bir an önce yapılmasını beklediğini belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:27110.838
Değişim :  0,66% |  723,00
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.265 En Düşük
110.680
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 3,33 133.751.226 % 12,50  
NIBAS 6,65 33 % 10,83  
BURVA 5,40 1.688.788 % 10,66  
UZERB 3,21 61.818 % 9,93  
EMNIS 1,96 44.298 % 9,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7345 7,7733 % 1,65  
Frank 5,8625 5,8978 % 0,12  
Riyal 1,5385 1,5462 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 1,02  
Altın Gr. 273 273 -0,14  
Cumhuriyet 1.817 1.845 1,00  
Tam 1.817 1.863 8,78  
Yarım 878 901 4,24  
Çeyrek 441 451 2,12  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,03  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,01  
B. Petrol 64,72 64,72 0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru