`Ticaret görüşmelerine başlamaya hazırız`













DHA

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ticaret görüşmelerinde Brüksel'in önceliğinin oyun alanının eşitlenmesini garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.Seçimler konusunda Boris Johnson'ı tebrik eden Michel, Twitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın bir an önce yapılmasını beklediğini belirtti.