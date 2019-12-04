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Ticarette `akıllı` dönem

04.12.2019 11:16

Son güncelleme : 04.12.2019 11:16
Ticaret Bakanlığı`nca gelecek yıl başta Akıllı İhracat Robotu olmak üzere, İthalatta Yerinde Gümrükleme ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi gibi uygulamalar hayata geçirilecek.



AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 5 milyar 752 milyon  364 bin lira bütçe ayrıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 2019 yılı faaliyet gerçekleşmelerini  ve 2020 yılında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattığı komisyondaki  görüşmeler sırasında Bakanlığın çalışmalarına ilişkin çok sayıda hedef öne çıktı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Bakanlık, 2020'de "İhracat Ana  Planı"nda yer alan hedef ülke ve sektörlere yönelik 13 "Yerinde Pazar  Araştırmasını" tamamlayacak.

Akıllı İhracat Platformu çalışmaları bitirilecek ve ihracatçılar  üreterek ihraç etmek istedikleri ürünlerle ilgili bir ülkedeki yasal altyapıdan,  pazar ve tüketici özelliklerine kadar geniş bir içeriğe tek elden erişebilecek.

Yapay zekaya dayalı Akıllı İhracat Robotu modülü hayata geçirilecek. Böylelikle firmalar kendilerine özel, firma bazında, ürünü en çok ithal eden  ülkelerdeki vergi oranları ve talep koşullarına ilişkin ticari öneriler  alabilecek. İki fazdan oluşan projenin ilk fazı 2020'nin ilk 6 ayında, ikinci  fazı da 2020 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Japonya ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin pazara giriş  kısmını en kısa sürede tamamlamak ve Azerbaycan, Özbekistan, Moritanya, Mozambik  gibi ülkelerle Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalamak için çalışmalara hız  verilecek. İran ile mevcut TTA'nın genişletilmesi hedefine yönelik temaslar 2020  yılında da sürecek. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde olan İngiltere ile  de kısa vadede mevcut pazara giriş avantajlarının korunmasına, orta-uzun vadede  ise geniş ve kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik görüşmelere devam edilecek.  Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için temaslar sürdürülecek, halihazırda Gümrük  Birliği kapsamına girmeyen hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımsal  faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanması için  öneriler sunulacak.

HER TESİS BİR GÜMRÜK OLACAK

İpsala, Hamzabeyli, Habur ve Kapıkule gümrük kapılarında inşaat  çalışmaları devam edecek, Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının ise  yeniden inşasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Tek Pencere Sistemi'nde halihazırda 143 belge yer alırken, 2020  yılında bu sayı 196'ya çıkarılacak.

"Her tesis bir gümrük" anlayışı ile İthalatta Yerinde Gümrükleme  Projesi hayata geçirilecek. "Yetkilendirilmiş Yükümlü" sertifikası sahibi firma  sayısının 2020 yılı sonunda 500'e ulaşması için çalışmalara devam edilecek.

Varış Öncesi Gümrükleme Projesi'nin hava yolu taşımacılığına da  uygulanması için çalışmalar gelecek yıl tamamlanacak.

Bakanlığın geliştirmeye başladığı Randevulu Sanal Sıra Sistemi  uygulaması 2020 yılının ilk yarısından itibaren önce Karkamış ve Kapıkule kara  sınır kapılarında, hemen ardından Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hayata geçirilecek.

Bakanlığın kendi iç verileri için Veri Analitiği Mükemmeliyet  Merkezi'ni oluşturmak üzere çalışmalar sürdürülecek, hem iç hem dış ticaret hem  de gümrüklerde, tahminleme, öngörü, simülasyon ve karar destek kabiliyetleri  teknolojik çözümlerle artırılacak.

Yapay zeka teknolojisine dayalı Tarama Ağı Projesi yazılımının ilk  aşaması 2020 yılı sonunda tamamlanarak gümrük idarelerinde kullanılmaya  başlanacak. Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi kapsamında üretilecek ilk yerli  tarama sistemi (x-ray) 2021 yılı başında kullanıma alınacak.

ELEKTRONİK TİCARET STRATEJİSİ OLUŞTURULACAK

Gelecek dönemde karekod uygulaması bonolara da getirilecek. 2020  yılında çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine  konu edilmesine imkan sağlayacak sistem hayata geçirilecek.

E-Ticaretin kayıt altına alınması ve verilerin sağlıklı bir şekilde  elde edilerek politika oluşturulması amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi  (ETBİS) kurulmasına yönelik çalışmalara devam edilecek. 2020'nin ilk çeyreğinde  Türkiye'nin e-ticaret resmi verileri açıklanabilecek. e-Ticaretin tüm  unsurlarıyla ele alınacağı Elektronik Ticaret Stratejisi oluşturulacak.

Lisanslı Depo Ürün Takip Sistemi kurularak lisanslı depolarda muhafaza  edilen ürünlerin merkezden takibi yapılabilecek.

Yılbaşından itibaren sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden  komisyoncu ve tüccarların e-Fatura, e- Sevk İrsaliyesi ve e-Müstahsil Makbuzu  sistemlerini kullanması zorunlu olacak.

TİCARETTE TEKNOLOJİK ALTYAPI ADIMLARI

Bakanlık bu yıl Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir  yol haritası sunan İhracat Ana Planı'nı kamuoyuna duyurdu. Planda 17 hedef ülke  ve 5 hedef sektör seçildi. Planda, Akıllı İhracat Platformu, blokzincir  uygulamaları, yeni nesil serbest bölgeler ile yenilikçi teknolojik uygulamalar  yer aldı.

İhracatta devlet desteklerinin yer aldığı "kolaydestek.gov.tr" web  adresi yenilenerek kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturuldu. Türkiye genelindeki  oda ve borsalar bünyesinde 56 ilde 67 ihracat destek ofisleri kuruldu.

Türkiye Kadın ve Genç Girişimci Ağı, Melek Yatırımcı Ağı, İhracat  Akademisi gibi programlar ile bu alanda eğitim, danışmanlık ve iletişim  ağı/network oluşturmaya yönelik adımlar atıldı.

Türk Eximbank'ın destekleri güçlendirildi ve ihracatçılara ocak-ekim  dönemi itibarıyla toplam 36,3 milyar dolarlık destek sunuldu. Banka tarafından  finansman ürün çeşitlendirmesi hedefi kapsamında Leasing Şirketleri Kredi  Programı, Finansal Kuruluşlar Alıcı Kredisi Sigortası, Kadın Girişimci İhracat  Destek Kredisi, Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi, İVME Finansman Paketi,  Ekonomi Değer Kredisi olmak üzere 6 yeni program uygulamaya konuldu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve AB nezdinde davaları sıkı bir şekilde  takip eden Bakanlık, ABD ve Fas'a karşı çelik ürünlerine ilişkin olarak iki dava  kazandı.

Öte yandan "Kağıtsız Gümrük" vizyonu çerçevesinde, İhracatta Dijital  Gümrük Uygulaması, Liman Tek Pencere Sistemi, Gümrük Rehberi, Gümrük Tarife Arama  Motoru, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Gümrükleme Projesi hayata  geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kriminal laboratuvarlar kurulurken,  Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi, Tarama Ağı Projesi çalışmalarına başlandı.

Çobanbey Gümrük Kapısı inşaatı, Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında  yeni tesisler tamamlanırken, Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı da  faaliyete geçti.

ELEKTRONİK TİCARETTE "GÜVEN" ESASI

e-Ticarette güvenlik kaygılarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin  artırılması amacıyla Güven Damgası Sistemi uygulamaya konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının  katılımlarıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Elektronik Ticaret Kurulu  oluşturuldu.

Sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılıkla mücadele amacıyla Hal Kayıt  Sistemi'nin (HKS) etkinliği artırılırken, bu yılki bildirim sayısı 120 milyona  yaklaştı. HKS Mobil Uygulaması geliştirildi ve uygulamaya konuldu. Türkiye Ürün  İhtisas Borsası faaliyete geçirildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi'nde (ESBİS) yeni teknolojiler ve  ihtiyaçlara uygun olarak güncelleme çalışmalarına başlandı.

Ekim sonu itibarıyla 222 bine yakın esnaf ve sanatkara toplam 21,1  milyar lira faiz indirimli kredi kullandırılırken, faiz indirimli kredi bakiyesi  bulunan esnaf ve sanatkar sayısı 560 bini aştı, toplam kredi bakiyesi 40 milyar  liraya yaklaştı.

Bakanlık tarafından bu yılın 10 aylık döneminde oyuncaktan tıbbi  cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine kadar 1,7 milyar ithal ürünü doğrudan  etkileyecek şekilde denetim yapılırken, yaklaşık 7,2 milyon güvensiz/uygunsuz  ürünün ithalatı durduruldu. İç piyasada da toplam 1 milyon 830 bin 471  ürün  denetlenerek, 22 bin 222 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi.

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) akreditasyon usul ve esaslarına  ilişkin temel yönetmeliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı ve kurum kendisine  gelecek akreditasyon taleplerini hukuki ve teknik olarak değerlendirebilecek  kurumsal kapasiteye ulaştırıldı.




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