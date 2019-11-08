GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik dizel araçlarda

08.11.2019 13:32

Son güncelleme : 08.11.2019 13:38
Türkiye`de trafiğe kayıtlı dizel otomobil sayısı eylül sonu itibarıyla 4 milyon 711 bin adede ulaşarak ilk kez LPG`li otomobil sayısını geride bıraktı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 132 bin 670 taşıtın yüzde 54,1'ini (12 milyon 509 bin 319 adet) otomobiller oluşturdu.

Otomobillerin 4 milyon 711 bin 205'inin dizel, 4 milyon 710 bin  863'ünün LPG'li ve 3 milyon 38 bin 788'inin ise benzinli oldukları kayıtlara  geçti.

Dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7'si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665'e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66'ya yükselerek, ilk kez LPG'li otomobilleri geride bıraktı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde  75'ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6'ya, geçen yıl da yüzde 24,9'a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018'de 3 milyon 89 bin 626'ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG'li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

2011'de trafiğe kayıtlı araçların 3 milyon 259 bin 288 adetle yüzde 40,2'sini LPG'li otomobiller oluşturuyordu. 2018'de  LPG'li otomobil sayısı 4 milyon 695 bin 717 adede yükseldi.

Geçen yıl LPG'li otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 37,87 düzeyindeyken, 2019 eylül ayı sonu itibarıyla bu oran yüzde 37,66'ya geriledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:23103.346
Değişim :  -0,19% |  -198,45
Açılış :  103.446  
Önceki Kapanış :  103.544  
En Yüksek
103.837 En Düşük
103.021
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMART 3,20 116.781.023 % 12,28  
BURVA 5,38 3.766.045 % 11,62  
GYHOL 6,72 2.976.671 % 11,44  
MRGYO 0,88 9.495.123 % 10,00  
FRIGO 9,30 239.289 % 9,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3567 7,3936 % 0,19  
Frank 5,7615 5,7963 % 0,12  
Riyal 1,5309 1,5386 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 -0,81  
Altın Gr. 272 272 0,24  
Cumhuriyet 1.801 1.828 -17,00  
Tam 1.793 1.838 -18,43  
Yarım 867 889 -8,91  
Çeyrek 435 445 -4,46  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,02  
B. Petrol 61,38 61,38 -0,91  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru