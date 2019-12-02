ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin`e uyguladığı, demir ve alüminyuma ek gümrük vergilerini geri getireceğini duyurdu.
Trump: Ek gümrük vergilerini geri getireceğim
02.12.2019 16:52
Son güncelleme : 02.12.2019 16:59
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Brezilya ve Arjantin'in şu anda içinde bulunduğu dev devalüasyon çiftçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD'ye bu ülkelerden deniz
yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (Fed) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor" dedi ve düşük faiz çağrısı yaptı.
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