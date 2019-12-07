ABD Başkan Donald Trump, Dünya Bankası`nın Çin’e borç para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra Dünya Bankası`na yönelik "Çin’e borç para vermeyi durdurun" çağrısında bulundu.
Trump’tan Dünya Bankası’na Çin çağrısı
07.12.2019 10:16
Son güncelleme : 07.12.2019 10:20
İHA
Dünya Bankası, ABD’nin itirazlarına rağmen Çin’e borç vermeyi onayladı. ABD Başkanı Donald Trump ise buna yine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Dünya Bankası, Çin’e Haziran 2025’e kadar yıllık 1 milyar dolar
ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, sert tepki gösterdi. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Dünya Bankası neden Çin'e borç para
veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur” ifadelerini kullandı.
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