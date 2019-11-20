ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya varılamaması halinde tarifeleri daha yukarıya çıkaracağını belirtti.
Trump`tan ticaret anlaşması açıklaması!
20.11.2019 07:13
Son güncelleme : 20.11.2019 07:39
Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısına katılan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Başkan ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile iyi bir ilişkimiz var ve bu ilişki ilerliyor. Ancak Çin'in benim beğendiğim bir anlaşma yapması gerekli. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, tarifeleri daha yukarı çıkarırım" diye konuştu.
Çin ile ABD arasında "birinci faz" ticaret anlaşması için müzakereler, ABD'nin ticaret anlaşması ile birlikte ithalatın bir kısmı için tarifeleri geri çekip çekmeyeceği konusunda tıkanmış durumda.
Bunun yanı sıra Çin'in ABD'den alacağı tarım ürün miktarı konusunda da henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
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