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Tüketici güven endeksi açıklandı

21.11.2019 10:00

Son güncelleme : 21.11.2019 10:21
Tüketici güven endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 59,9`a ulaştı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 arttı. Ekimde 57 olan endeks değeri kasımda 59,9'a yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 79,3 oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi kasımda yüzde 6,9 artarak 73,4'ten 78,5'e çıktı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükselerek kasımda 58,8 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekimde 22,8 iken kasımda yüzde 0,5 artışla 23 oldu.




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