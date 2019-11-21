Tüketici güven endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 59,9`a ulaştı.
Tüketici güven endeksi açıklandı
21.11.2019 10:00
Son güncelleme : 21.11.2019 10:21
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 arttı. Ekimde 57 olan endeks değeri kasımda 59,9'a yükseldi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 79,3 oldu.
İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ
Genel ekonomik durum beklentisi kasımda yüzde 6,9 artarak 73,4'ten 78,5'e çıktı.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükselerek kasımda 58,8 olarak gerçekleşti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekimde 22,8 iken kasımda yüzde 0,5 artışla 23 oldu.
10:05106.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 199,55
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.119
En Düşük
106.803
10:055,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0057
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7086
En Düşük
5,6958
10:056,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3295
En Düşük
6,2991
10:05269,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 269,89
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,19
|2.556.587
|% 13,33
|
|UZERB
|1,72
|178.956
|% 9,55
|
|MAALT
|26,02
|938.521
|% 8,51
|
|KAPLM
|4,50
|5.145
|% 6,64
|
|OYLUM
|4,85
|692.003
|% 5,21
|
|MTRYO
|1,91
|699.657
|% -8,17
|
|EGCYO
|0,13
|1.040
|% -7,14
|
|MEMSA
|0,17
|18.218
|% -5,56
|
|KLNMA
|40,76
|434.135
|% -5,17
|
|CEOEM
|9,10
|381.118
|% -3,29
|
|THYAO
|13,96
|37.953.268
|% 0,07
|
|GARAN
|10,19
|10.901.952
|% 0,20
|
|PETKM
|3,76
|10.039.299
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,02
|9.736.872
|% 0,80
|
|ASELS
|19,47
|8.233.851
|% 0,36
|
|KARSN
|1,44
|4.815.608
|% 0,70
|
|KRDMD
|2,36
|7.665.072
|% 0,00
|
|THYAO
|13,96
|37.953.268
|% 0,07
|
|PETKM
|3,76
|10.039.299
|% 0,00
|
|MARKA
|1,19
|2.556.587
|% 13,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3539
|7,3908
|% 0,20
|
|Frank
|5,7358
|5,7703
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5173
|1,5249
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-3,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,13
|