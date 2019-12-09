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Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor

09.12.2019 12:03

Son güncelleme : 09.12.2019 12:04
Türk Eximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği marka kredisi ile yurt dışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor.



AA

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, marka kredisini azami  3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurt dışından marka ve marka  ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunmaya başladı. Kredinin faiz oranı ise  Euribor 2,75 olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali  Güney, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ve tüm ihracatçıların yurt  dışından marka alımlarını finanse ettiklerini belirtti.

Yurt dışında Türk ihracatçıları tarafından alınacak iyi markaların  ihracatçılara güç katacağını ve ihracatı artıracağını ifade eden Güney, şunları  kaydetti:

"Bu nedenle uzun süredir 3 yıl vade ile sınırlı olan marka kredimizin  toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 10 yıl vade 3 yıla kadar da geri  ödemesiz dönem içeriyor. Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş  zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın  uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka  kredimizde faiz indirimimiz vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın  üzerindedir."

TÜRK EXİMBANK MARKA KREDİSİ

Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka  ile ilgili mağaza/tesis satın alınması; Türk malı/markası imajının geliştirilmesi  ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması  ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden en çok bir  yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak  harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor.

Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın  harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve  koruma süresinin devam ediyor olması gerekiyor. Markanın haciz, rehin ve benzeri  nedenlerle sınırlandırılmamış olması da şart koşuluyor.

Kredi tutarları markalaşmaya yönelik yapılmış-yapılacak harcamalar ve  sözleşmeler dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirleniyor.




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