GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye ve Katar`dan standardizasyonda iş birliği

09.12.2019 09:59

Son güncelleme : 09.12.2019 09:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü`nün Katar`daki belgelendirme ve standart ihtiyaçlarında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, "Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle ilgili önemli adımlarımız olacak" dedi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Katar temasları kapsamında ülkenin Bilim ve Teknoloji  Parkı'nı gezdi. Söz konusu merkez ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, ardından kuluçka merkezindeki startup firmalarını ziyaret etti.

Kuluçka merkezinde 3 yıldır çalışan Türk girişimci Ömer Taban ile sohbet eden Varank, Taban ve ekibinin geliştirdiği otomatik kapatma üniteli akıllı gaz sensörüne ilişkin bilgi aldı. Bakan Varank, genç girişimci Taban’ı çalışmalarını Türkiye’de sürdürmesi için Bilişim Vadisi’ne davet etti.

Daha sonra Varank, teknolojiyle geleneksel hayvancılığı bir araya  getiren Baladna Süt Üretim Tesisi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. 

KATAR İLE YENİ ANLAŞMA YOLDA

İncelemelerinin ardından Varank, AA muhabirinin Türkiye ve Katar  arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliğine ilişkin sorularını yanıtladı. 

İnovasyonu katma değerli üretimin olmazsa olmazı olarak tanımlayan  Varank, küresel firmalarla rekabet etmek için inovatif girişimlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Varank, Türkiye ve Katar'ın iyi ilişkilere sahip dost ve kardeş  ülkeler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye  ziyareti sırasında sanayi ve teknoloji alanında iş birliği anlaşmasıyla Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TSE ile Katar’daki muadili arasında  belgelendirme faaliyetlerine yönelik 2 anlaşma imzalandığını hatırlattı. 

Ülkeyle imzalanacak bir anlaşmanın da hazırlıklarının devam ettiğini  anlatan Varank, söz konusu anlaşmanın da önümüzdeki süreçte imzalanacağını  bildirdi.

"SANAYİ VE TEKNOLOJİDEKİ TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Varank, sanayi ve teknolojide katma değerli üretimin ülkelerin  sürdürülebilir kalkınması için önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bir sanayi ülkesi. Oldukça gelişmiş bir sanayi altyapımız  var. Katar doğal kaynaklara dayalı bir ekonomiye sahip. Sanayi ve teknoloji  alanındaki tecrübemizi Katar ile paylaşmak, beraber projeler geliştirmek ve  beraber üçüncü ülkelerde faaliyetler yürütmek istiyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar  beraber yürüteceğimiz ilişkilerde faydalı olacak."

TÜRKİYE’Yİ STANDARTLARI BELİRLEYEN ÜLKE YAPMA HEDEFİ

TSE'nin standartlar ve belgelendirme konusunda Türkiye'nin milli bir  kuruluşu olduğuna işaret eden Varank, dünyada rekabet edebilmenin önemli  şartlarından birinin belgelendirme ve standart  olduğunu ifade etti.

Varank, standartların ülkelerarası ticareti etkilediğine dikkati  çekerek, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde Türkiye’yi standartları belirleyen ülkelerden biri  haline getirmek için TSE’yi kullanacağız. TSE’ye ilişkin hem 11. Kalkınma  Planı'nda hem de 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde hedeflerimiz vardı.  TSE’yi hem muadilleriyle rekabet edebilir hale getirmek hem de Türk ürünlerinin  kalitesini dünyada artıracak şekilde standartları belirlemede etkin bir kuruluş  yapmak istiyoruz."

"TÜRKİYE, KATAR’DAKİ STANDARDİZASYONDA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEK"

Katar'ın yeni gelişen bir sanayisi olduğunu ve ülke pazarına giren  ürünlerin standardının belirlenmesine yönelik ihtiyaçları bulunduğunu aktaran  Varank, "TSE, imzalanan anlaşmalarla Katar’ın hem belgelendirme hem de standart  ihtiyaçlarıyla ilgili önemli bir görevi üstlenmiş olacak." diye konuştu.

Varank, halihazırda Katar'a gelen ürünlerin yanmazlık testlerinin  Türkiye’de yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Katar arasında, bundan sonraki süreçte belgelerin  tanınması, karşılıklı ticaretin artırılması, üçüncü ülkelerden ihracat ve  ithalatta iki ülkenin belgelendirme kuruluşlarının belgelerinin kabul edilmesiyle  ilgili önemli adımlarımız olacak.  Biz standart ve belgelendirme konusunda tüm  dünyaya hizmet verebilen bir ülkeyiz. Orta Asya ve Orta Doğu’da çok güçlüyüz, bu  ülkelerin hem standart ve belgelendirme altyapılarını kuruyoruz hem de bölge  ülkelerinde şirketlerimizle özel sektör gibi faaliyet gösteriyoruz. İnşallah  Katar’da da TSE'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketi ICAS  belgelendirme ve standart faaliyetlerini yürütecek."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.869
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 5,28 2.579.359 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5925 7,6306 % 0,14  
Frank 5,8132 5,8482 % -0,16  
Riyal 1,5370 1,5447 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.462 0,74  
Altın Gr. 271 272 -0,29  
Cumhuriyet 1.802 1.829 3,00  
Tam 1.793 1.838 -4,41  
Yarım 867 889 -2,13  
Çeyrek 435 445 -1,06  
Gümüş.Ons 16,57 16,60 0,00  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 -0,00  
B. Petrol 64,21 64,21 -0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru