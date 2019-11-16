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`Türkiye yenilenebilir enerjide merkez olacak`

16.11.2019 10:20

Son güncelleme : 16.11.2019 10:20
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye`nin yenilenebilir enerjide merkez olacağını belirterek "Özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme yatırımları, Türkiye’nin küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacak" dedi.



AA

Gebze’de bir güneş enerji paneli üretim tesisini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneşten rüzgara, hidroelektrikten biyoenerjiye ve  jeotermale kadar yenilenebilir enerjinin her alanında yapılan yatırımların  vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Dönmez, özellikle yenilenebilir enerji alanında teknoloji geliştirme  yatırımlarının Türkiye’nin küresel anlamda sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunmasını ve bir teknoloji üssüne dönüşmesini sağlayacağını kaydederek, "Bu  sayede Türkiye yenilenebilir enerjide tam anlamıyla bir merkez olacak." dedi.

Güneşten en yüksek şekilde faydalanmak istediklerini dile getiren  Dönmez, "Yerli malı etiketiyle üretim yapan bu fabrikamız gibi tesislerimiz güneş enerjisinden faydalanmamızı sağladığı kadar teknolojide de varız dememize katkı  sunuyor. Bu nedenle yatırımcılara her anlamda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu tip tesislerin artması önemli zira yurt içine üretim yapan bu  tesisler artık ihracata da başladı." diye konuştu.

"GÜNEŞ ENERJİSİNDE LİSANSSIZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yüzde 65 yerlilik şartıyla yarışmaya açılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve mini YEKA modelleriyle güneş enerjisi sektörünün bir cazibe merkezi haline  getirdiklerini ifade etti.

Hedeflerinin Anadolu’nun mümkün olan her köşesinde doğudan batıya bir güneş köprüsü kurarak gün doğumundan batımına kadar güneşten her saatte enerji elde etmek olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu güneş köprüsü, bizim topraklarımız içerisinde üretilen paneller ve ekipmanlarla kurulacak. Anadolu insanının yazın alnını terleten güneş, yine bu toprakların insan gücüyle elektrik enerjisine de dönüşecek. Yaptığımız çalışmalarla elektrik üretimindeki yerli ve yenilenebilir payımızı yılın 10 ayında yüzde 64 seviyelerine çıkarmayı başardık. Elektriği sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmek değil, bu kaynakları elektriğe dönüştüren teknolojiler de önem arz ediyor. Özellikle lisanssız üretim için yaptığımız  düzenlemelerle güneş enerjisinde lisanssız bir devrim gerçekleştirdik.  Yatırımcıların 5 megavata kadar lisanssız santral kurmasının önünü açtık. Bu sayede bugün itibariyle toplam elektrik üretimimizin yüzde 3,35’ini güneşten elde ediyoruz. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek ve Türkiye’yi güneş dahil yenilebilir enerjisi üssüne çevirmek."




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