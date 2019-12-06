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Türkiye`nin altın ithalatı arttı

06.12.2019 10:39

Son güncelleme : 06.12.2019 10:39
Türkiye`nin altın ithalatı kasım ayında 22 bin 43 kg oldu.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 351,8 artışla 22 bin 43 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 4 bin 879 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 133 Kg oldu.

Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 33 bin 748 Kg olmuştu.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:






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OYLUM 5,97 10.160.538 % 12,43  
ISGSY 3,65 8.949.518 % 11,28  
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