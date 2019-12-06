Türkiye`nin altın ithalatı kasım ayında 22 bin 43 kg oldu.
Türkiye`nin altın ithalatı arttı
06.12.2019 10:39
Son güncelleme : 06.12.2019 10:39
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 351,8 artışla 22 bin 43 Kg altın
ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 4 bin 879 Kg altın ithalatı yapılmıştı.
Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 133 Kg oldu.
Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 33 bin 748 Kg olmuştu.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
10:24108.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 225,38
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.251
En Düşük
108.851
10:245,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7585
En Düşük
5,7410
10:246,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,3966
En Düşük
6,3837
10:24272,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 272,63
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,11
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|OYLUM
|5,97
|10.160.538
|% 12,43
|
|ISGSY
|3,65
|8.949.518
|% 11,28
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|DARDL
|2,47
|53.678
|% 9,78
|
|SMART
|9,57
|2.905.787
|% -19,98
|
|KFEIN
|12,10
|7.730.024
|% -11,55
|
|KRONT
|13,20
|685.057
|% -8,33
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|LOGO
|55,30
|2.354.690
|% -7,06
|
|HALKB
|5,99
|91.843.028
|% 1,01
|
|ISFIN
|2,98
|90.996.571
|% 3,83
|
|THYAO
|13,80
|90.188.242
|% 0,22
|
|ASELS
|19,75
|88.725.833
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,50
|52.939.180
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|52.939.180
|% 1,35
|
|ISFIN
|2,98
|90.996.571
|% 3,83
|
|IEYHO
|0,47
|12.975.099
|% 2,17
|
|GSRAY
|2,29
|46.897.300
|% 4,09
|
|TSKB
|1,18
|22.038.452
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5496
|7,5875
|% 0,08
|
|Frank
|5,8026
|5,8376
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5301
|1,5378
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-3,15
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,11
|