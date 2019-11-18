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Türkiye`nin Çin`e ihracatını `finansman imkanları` artırabilir

18.11.2019 11:22

Son güncelleme : 18.11.2019 11:22
ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye`nin Çin karşındaki ticaret açığının azaltılmasına ilişkin, "Ticari ve yatırım ilişkilerini destekleyen finansman imkanlarının artırılması Türk yatırımcıların Çin`le ticareti geliştirmesini sağlar" dedi.



AA

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, AA muhabirine Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl Türkiye Çin'e 2,9  milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Çin'den 20,7 milyar dolarlık ithalat  yapmıştı.

Çin'in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesini takiben Türkiye  ile Çin arasındaki dış ticaret hacminin 21 kat artığına işaret eden Gao, Çin'in  Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından birisi haline geldiğini ifade etti.

Gao, ticaret hacminin artırılması ve Türkiye'nin ikili ilişkiden  kaynaklanan açığının daha iyi bir noktaya taşınmasının iki ülke arasındaki iş  birliğinin daha üst düzeye çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

ÇİN'E KARŞI TİCARET AÇIĞINI AZALTABİLECEK ÖNLEMLER

Xiangyang Gao, Türkiye'nin Çin karşındaki ticaret açığının cari açık üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, bu konunun çözümüne yönelik  alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türkiye, Çin'den daha fazla Doğrudan Yabancı Yatırım çekebilir. Bunun  yanı sıra Türk yatırımcılar ve üreticiler daha fazla ihracat imkanı sağlayan  ürünlere odaklanarak bu ürünlerdeki pazar paylarını artırıp, Çin'e ihracatlarını  artırabilirler. Çoğunlukla yüksek katma değerli üretimde kullanılan, Çin'den  gelen ara mal ve üretim mallarının belirlenmesi ve bu ürünlerin ithalatının  artırılmasına odaklanılması da önemli. Bunlara ek olarak yatırım teşviklerine  ilişkin yeni uygulamalardan yararlanılarak ve Çin'de rekabetin daha az ve  teşviklerin daha fazla olduğu bölgeleri hedefleyerek, Türk yatırımcıların  yatırımları artırılabilir."

Kısa vadede Türkiye'nin Çin'e hizmet sektörü ihracatının  artırılmasının da bir önlem olarak ele alınabileceğini dile getiren Gao, ticari  ve yatırım ilişkilerini destekleyen finansman imkanlarının artırılmasının Türk  yatırımcıların Çin'le ticareti geliştirmesini sağlayacak bir diğer seçenek  olabileceğini kaydetti.

"ICBC'NİN BAŞARISI DİĞER KURULUŞLARI CEZBETTİ"

ICBC'nin Türk piyasasındaki başarısının diğer Çinli finansal  kuruluşları ve finans sektörü dışındaki kuruluşları da cezbettiğini dile getiren  Gao, son dönemde Türk bankalarının diğer Çin bankalarıyla da iş birliğini  artırdığını ifade etti.

Xiangyang Gao, Çin Kalkınma Bankası, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası  ile kredi sözleşmeleri imzaladığını anımsatarak, "Ekonomik ilişki güçlü şekilde  devam ediyor. Ticaret açığını çözüme ulaştırmaya yönelik atılan adımlar, ilişkiyi  daha da güçlü hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"ALT YAPI AĞI PROJELERİ KUŞAK VE YOL'A ENTEGRE EDİLEBİLİR"

Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerini uygulamak ve kapsamını  genişletmenin, ICBC'nin hedeflerinden birisi olduğunun altını çizen Gao, "Bu  girişim kapsamında, limanlar, yollar, demiryolları, enerji santralleri, petrol ve  gaz boru hatları ve serbest bölgeler planlandı. Şu anda inşaat aşamasında olan ve  inisiyatif kapsamında kısa süre önce imzalanmış olan projelerin yaklaşık değeri  250 milyar dolardır. Toplamda 5 trilyon dolarlık yatırım ve projeler yapılması  planlanıyor." dedi.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, son yirmi yılda,  Türkiye'nin bir altyapı ağı oluşturulması kapsamında sayısız projeler  tamamladığını aktararak, bunların kolaylıkla Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamına  entegre edilebileceğine işaret etti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifinin iki ülke arasındaki toplantılarda tekrar  tekrar gündeme gelen bir başlık olduğunu dile getiren Gao, "İki ülkenin  liderleri, bölgesel ve küresel ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik bir bakış  açısıyla, Kuşak ve Yol'a ilişkin iş birliğini genişletme, daha yukarı düzeye  taşıma ve derinleştirme konusunda mutabık kalmışlardır. Bu mutabakat, Kuşak ve  Yol iş birliği üzerinde güçlü bir olumlu etki doğurmaktadır." diye konuştu.

"KUŞAK VE YOL'A KATILIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR"

Gao, Türkiye'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya bir giriş  kapısı konumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'yi, kara, deniz ve hava taşımacılığında kritik önemde bir  merkez olarak konumlandırmaktadır. Şimdiye kadar, Türkiye ve Çin, demir yolu  altyapısının geliştirilmesi, limanların kullanılması ve otoyol bağlantılarının  oluşturulmasına ilişkin, İnisiyatif kapsamında pek çok anlaşma imzaladı.  İnisiyatifin güzergahına bakıldığında Türkiye'nin merkezi bir konumda olduğu ve  projeye katılımının vazgeçilmez olduğu açıktır. Kuşak ve Yol'un sunduğu  fırsatlara her iki ülkeden katılımcıların ilgisinin giderek artması sayesinde,  Çin ve Türkiye arasındaki ilişki güçleniyor."




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