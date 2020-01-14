GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin dış finansmanda `coğrafi dağılımı` değişecek

14.01.2020 11:47

Son güncelleme : 14.01.2020 11:47
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Türkiye`nin dış finansmanda coğrafi dağılımını değiştirmek üzere kendilerine hedef gösterdiğini belirterek, "Sloganımız `Yeniden Asya Açılımı`. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yoğunlaştık" dedi.



AA

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AA muhabirine, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve finansmana ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak 2020'de en önemli işlerinin daha kaliteli finansı Türkiye'ye çekmek olacağını ifade eden Aşan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çok iyi bir iş birliği yaptıklarını söyledi. Aşan, "Özellikle Bakanımız Berat Albayrak bize çok destek veriyor. O destekle birlikte bakanlıkla  ortak projeler gerçekleştiriyoruz. Dış finansman tarafında, finansmanın coğrafi  dağılımını değiştirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bize hedef verdi." diye konuştu.

Özellikle Asya ülkelerine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını  vurgulayan Aşan, şu bilgileri verdi:

"Sloganımız 'Yeniden Asya Açılımı'. Bu doğrultuda çalışmalarımıza  yoğunlaştık, birçok ülkeyle irtibat kurduk. Çin, Malezya, Singapur ve Katar gibi  ülkeler büyük bir potansiyele ve öneme sahip. Endonezya'ya resmi bir ziyaret  planlıyoruz. Finansal kaynaklarımızın bir kısmını Batı odaklı olmaktan Asya  odaklı olmaya çekmek için çalışıyoruz. Bu arada söz konusu ülkeler ile kendi  paraları cinsinden borçlanma alternatifleri de konuşuluyor. 'Bir Kuşak Bir Yol  Projesi' çok önemli. Bu projenin önemli bir yanı da finans tarafı. Bir yerde  ticaret varsa finansmanı da vardır. Oradaki ticaret potansiyeli büyüdükçe o  ticaretin finansmanı da gündeme gelecek. Bu ticaretin finansmanı muhakkak dolar ya da euro ile olmak zorunda değil. Bu konuda temas halindeyiz, orayı canlandıralım, kullanalım istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl Asya ülkelerini  şimdiye kadar konuştuğumuzdan daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Eksen  kaymıyor, dünya kayıyor, dünya ekonomisi batıdan doğuya doğru kayıyor."

İFM'DE 2022 HEDEFİ

Göksel Aşan, dünyadaki bütün finans merkezlerine bakıldığında yoğunlaşma bölgelerinin görüleceğini dile getirdi.

İFM'yi de bu şekilde değerlendirmenin doğru olacağına işaret eden  Aşan, "İstanbul şimdi de bir finans merkezi. İstediğimiz noktada değiliz. Ekonomik büyüklüğümüzü yansıtacak sıralamaya gelmemiz lazım. Projeyi bitirelim,  finans merkezleri sıralamasında en az 10 sıra çıkarız. İFM için birtakım  teşvikler ve yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bazı düzenlemeleri genele  yayamıyorsunuz. O nedenle belli bölge oluşturuyorsunuz. Bu sebeple böyle bir  bölge oluşturmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aşan, İstanbul'a önemli katkılar sağlayacak İFM'nin 2022 yıllının ilk  çeyreğinde açılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Londra'ya ya da Singapur'a benzemeye çalışmaları halinde rekabetin zor  olacağına dikkati çeken Aşan, Türkiye'nin avantajı olan 'niş alanların'  seçileceğini ifade etti.

Aşan, bunların başında "katılım finansının" geldiğini belirterek,  şunları kaydetti:

"İFM, katılım finansının en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. Eğer 5 senede getiremezsek başarısız olmuşuz demektir. Ayrıca yeni finansal  yöntemler ve fintek gibi alanlara da öncelik vereceğiz. Buralarda  farklılaşacağız. Bunları yaparken diğer konvansiyonel tarafları da ihmal  etmeyeceğiz. Aksi takdirde Londra ve New York ile rekabet edebilmemiz mümkün  değil. Bunu başarabilirsek bölgenin en önemli finans merkezi haline geliriz."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:31119.880
Değişim :  -0,31% |  -369,08
Açılış :  120.393  
Önceki Kapanış :  120.249  
En Yüksek
120.643 En Düşük
119.575
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.766.088 % 19,86  
TLMAN 12,97 18.679.742 % 17,38  
EGCYH 0,33 128.469 % 10,00  
BNTAS 2,80 57.424.616 % 9,80  
SELGD 2,03 345.784 % 9,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6277 7,6660 % 0,40  
Frank 6,0557 6,0922 % 0,67  
Riyal 1,5665 1,5743 % 0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -4,47  
Altın Gr. 292 293 0,47  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru