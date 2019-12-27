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`Türkiye`nin Otomobili` görücüye çıktı

27.12.2019 16:43

Son güncelleme : 27.12.2019 16:54
Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye`nin Otomobili`nin 2020`de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021`de fabrikamızı tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022`de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" dedi.



AA

TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk  Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, sivil toplum  kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda  davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı da olan Rifat  Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'yi yarım asırlık hayaline  kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2017'de TOBB Genel  Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim  üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya  getirdik. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın bir  evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref  duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk değiştirdiğini ve Türkiye  için yeni bir fırsat penceresi açıldığını belirterek, ülkenin 1960'larda bu  fırsatı kaçırdığını ve Devrim arabasına sahip çıkamadığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti:

"(Taşın altına elimizi koyarız.) dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da  ortak girişimimizi kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'da şirketimizi kurduk,  güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama  bakın, bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu  salonda. Niye "Türkiye'nin Otomobili" diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82  milyonun otomobili."

Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri  çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım  yapacaklarını bildirdi.

Otomobilin sadece Türkiye'de üretilmeyeceğine dikkati çeken  Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız,  lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti  için çalışmayacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500  milyon avro)  sermaye taahhüdü vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15  yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü almayacaklarını söyledi.

"EZBERLERİ BOZACAĞIZ"

4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam  sağlayacaklarını belirterek, "Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın  izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde ve destekleriyle,  biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel markalarımızdan biri olacak,  marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını  yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri  bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri  bozacağız." dedi.

Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile  getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve belki de en önemlisinin iş birliği  modeli olduğunu belirtti.

Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini  aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ama farklı fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri  aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. "Büyük olsun,  hepimizin olsun." dedik." ifadesini kullandı.

İkinci devrimin beyin göçünü tersine çevirmek olduğunu söyleyen  Hisarcıklıoğlu, yıllardır Türkiye'deki nitelikli çalışanlar ve mühendislerin yurt  dışına gittiğini, TOGG'un, dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Gürcan  Karakaş'ı Türkiye'ye getirerek, projenin başına geçirdiğini, dünyanın dört bir  yanından Türk, Alman, Brezilyalı, Amerikalı, Asyalı 100'lerce beyni, Bilişim  Vadisi'ne toplamaya başladıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, üçüncü devrim olarak, ilk defa dünyada teknolojide  başa oynadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şimdi elektrikli araba yapıyoruz. Hem de bugün Amerika'da, Avrupa'da,  Çin'de ne yapılıyorsa aynısını, onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Dünyada dizel  araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz.  Son değişim de sanayi politikasında gerçekleştirildi. Eskiden devlet teşvik  verirdi, yatırımcıyı beklerdi. Artık devlet hedef veriyor. Atılacak adımları,  verilecek destekleri kamu-özel sektör birlikte belirliyor. Avrupa Birliği ve Çin,  2020 sonrası tüm sanayi stratejilerini bunun üzerine kurdu. Bu çalışma biçimini,  savunma sanayisi dışında ilk defa bu projede uyguladık. "

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

"Türkiye'nin Otomobili"nin sadece yerli marka araba üretmek anlamına  gelmediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bir otomobilden daha fazlasıdır, teknolojik  dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, tek başına 20 bin ilave istihdamdır, 7,5  milyar dolar daha az cari açıktır, gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar  katkıdır. Yani Türkiye'nin Otomobili yeni bir meydan okumadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteğe  işaret ederek, "Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Hazine ve  Maliye Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, önceki dönem birlikte çalıştığımız  Faruk Özlü Bakanımız, bakan yardımcılarımız ve bürokratlarımız, bu projeye  inandı, tam destek verdiler." diye konuştu.

Bu işe inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk. Bu daha başlangıç, yolumuz  uzun. Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz. İcat çıkaran,  teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği, muasır medeniyetler seviyesini  yakalayan bir Türkiye. Allah Türkiye'nin Otomobili'nin tekerine taş değirmesin."

Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olan babayiğitleri de sahneye çağırdı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu,  Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye'nin Otomobili yatırımı için yaptığı daveti  hatırlatarak, "(Var mısınız?) dedi. Biz de 'Ülkemiz için varız, var olmaya da  devam edeceğiz.' dedik." ifadesini kullandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da Türkiye'nin Otomobili'nin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Grup olarak  Türkiye'nin Otomobili'nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk, onur duyuyoruz.  Büyük bir cesaretle yola çıktık, önemli bir aşama kaydettik. İnşallah 2 sene  sonra üretimimizi tamamlayıp ilk ürünümüzü piyasaya verdiğimizde hep beraber bu  mutluluğu yaşayacağız." dedi.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk de firma olarak TOGG'a her zaman tam destek vereceklerini kaydetti.




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