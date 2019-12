`Türkiye`nin Otomobili`nin örtüsü kaldırılıyor













AA

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la imzalandı.Türkiye’nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018'de atıldı.1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi."Türkiye'nin Otomobili" çalışmalarında sona gelen TOGG tarafından 27 Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katılacak.Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina tarafından tasarlanan ilk gösterim aracını test etmesi de bekleniyor.Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startuplardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını aktaran Karakaş, "Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.Karakaş, kasım ayında, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner Zirvesi'nde yerli otomobilin banttan ineceği açıklanan 2022'nin kısa bir süre olduğuna dair bir yorum üzerine ise "Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." açıklamasında bulunmuştu.2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından her gün saat 14.30'da araca ait fotoğraflar paylaşılıyor. İlk gün aracın farları paylaşılırken, sonraki gün ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren bir fotoğraf yayınlanmıştı.Üçüncü gün ise otomobilin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi dikkati çekti.Diğer yandan alınan bilgilere göre toplantıda, daha sonra üretilmesi planlanan C-Sedan'ın ön prototipi de görücüye çıkacak.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili'nin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, aracın örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu.Sosyal medya kullanıcıları aracın şekil ve detaylarını tahmin etme fırsatı yakalarken, yerli otomobile ait olduğu iddia edilen birçok fotoğraf da çeşitli hesaplardan paylaşıldı.Ancak söz konusu fotoğrafların yerli otomobile ait olmadığı, Pininfarina şirketinin tasarladığı başka bir araca ait olduğu öğrenildi.