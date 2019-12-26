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`Türkiye`nin Otomobili`nin örtüsü kaldırılıyor

26.12.2019 11:44

Son güncelleme : 26.12.2019 11:44
Türkiye`nin merakla beklediği Türkiye`nin Otomobili`nin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık`ta gerçekleştirilecek. Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor.



AA

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli  otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil  "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması"  nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da  seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle  rafa kalkmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli  otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ

Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin  (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım  2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü,  Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la  imzalandı.

Türkiye’nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk  hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu.  Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve  ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018'de atıldı.

1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi  (CEO) olarak belirlendi.

"Türkiye'nin Otomobili" çalışmalarında sona gelen TOGG tarafından 27  Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş  dünyasından önemli isimler katılacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaca ünlü tasarım  firması Pininfarina tarafından tasarlanan ilk gösterim aracını test etmesi de  bekleniyor.

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken  planlandığı şekilde devam ediyor. 

TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni  ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı  konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya  sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı  seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.

Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi  İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin  otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız  programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni  startuplardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi  oluşturacaklarını aktaran Karakaş, "Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji  yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında  C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli  ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karakaş, kasım ayında, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim  Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği  Vizyoner Zirvesi'nde yerli otomobilin banttan ineceği açıklanan 2022'nin kısa bir  süre olduğuna dair bir yorum üzerine ise "Bu soruyu biz de kendimize sorduk.  Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün.  Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz." açıklamasında bulunmuştu.

2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar  dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat  pazarlarına açılması da planlanıyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin  Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi,  takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.

Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine  yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye  ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7  milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam  oluşturması öngörülüyor.

TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni  teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi,  buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı  kolaylaştıran çözümler sunacak.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte  geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren  yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip  bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden,  yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok  konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NDE "LALE" DETAYI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından her  gün saat 14.30'da araca ait fotoğraflar paylaşılıyor. İlk gün aracın farları  paylaşılırken, sonraki gün ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını  gösteren bir fotoğraf yayınlanmıştı.Üçüncü gün ise otomobilin panjur ve  ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin  panjur kısmında yer alan lale motifi dikkati çekti.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLAR TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNE AİT DEĞİL

Diğer yandan alınan bilgilere göre toplantıda, daha sonra üretilmesi  planlanan C-Sedan'ın ön prototipi de görücüye çıkacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Otomobili'nin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa  Varank'ın, aracın örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları aracın şekil ve detaylarını tahmin etme fırsatı yakalarken, yerli otomobile ait olduğu iddia edilen birçok fotoğraf da  çeşitli hesaplardan paylaşıldı.

Ancak söz konusu fotoğrafların yerli otomobile ait olmadığı, Pininfarina şirketinin tasarladığı başka bir araca ait olduğu öğrenildi.




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