Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6`yı geçemeyecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapıldı:Tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.6'yı geçemeyeceği hüküm altına alındı. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak.Tebliğde şöyle denildi:(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye iş yeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir."(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1.60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1.60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür."