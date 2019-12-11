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VakıfBank`ta hisse devri tamamlandı

11.12.2019 10:37

Son güncelleme : 11.12.2019 10:41
VakıfBank`ın Hazine`ye hisse devrinin bugün itibarıyla tamamlandığı açıklandı.



VakıfBank'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri bugün itibarıyla tamamlandı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün daire ve temsil ettiği yüzde 58.51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarih itibarı ile tamamlanarak, Bankamızın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir."




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