`Varılan anlaşma ihracatı ikiye katlayacak`















ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile varılan "faz bir" ticaret anlaşmasının ABD'nin Çin'e ihracatını gelecek iki yılda neredeyse ikiye katlayacağını söyledi.Lighthizer, CBS'e yaptığı açıklamada ticaret anlaşmasının metnin yazılmasında aşılması gereken bazı rutin konular olsa da tamamlanmış, bitmiş olduğunu da vurguladı.