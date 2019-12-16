ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "Varılan ticaret anlaşması ABD`nin Çin`e ihracatını neredeyse ikiye katlayacak" dedi.
`Varılan anlaşma ihracatı ikiye katlayacak`
16.12.2019 09:59
Son güncelleme : 16.12.2019 09:59
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile varılan "faz bir" ticaret anlaşmasının ABD'nin Çin'e ihracatını gelecek iki yılda neredeyse ikiye katlayacağını söyledi.
Lighthizer, CBS'e yaptığı açıklamada ticaret anlaşmasının metnin yazılmasında aşılması gereken bazı rutin konular olsa da tamamlanmış, bitmiş olduğunu da vurguladı.
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|% 0,00
|
|ACSEL
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