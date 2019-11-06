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Ve süre uzatıldı! IMF...

06.11.2019 07:16

Son güncelleme : 06.11.2019 07:16
40 üye ülkenin IMF`e 433 milyar dolar vermelerini öngören 2016 anlaşmaları 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.



IMF ile aralarında Türkiye'nin de olduğu 40 ülke arasında 2016 yılında yapılan ve IMF'in toplam kredi verme kapasitesini 1 trilyon dolar civarında çıkarmayı hedefleyen ikili borçlanma anlaşmaları 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

2016 yılında yapılan anlaşmanın mevcut şartlarla 1 yıl uzatılması kararı IMF İcra Kurulu'nun onayı ve 40 kreditör ülkenin rızası ile gerçekleşti.

IMF yaptığı açıklamada, yapılan gözden geçirme sonrasında 2019 yılı sonunda tamamlanacak olan ikili anlaşmaların bir yıl daha uzatılmasının uygun bulunduğunu belirtti.

2016'da yapılan borçlanma anlaşması çerçevesinde 40 kreditör ülke IMF'e zor durumdaki ülkelere fonlama sağlaması için yaklaşık 318 miyar SDR (433 milyar dolar) vermeyi taahhüt etmişlerdi.

2016'daki bu ikili anlaşmalarda Türkiye, IMF'e 5 milyar dolar sağlamayı kabul ederken, en yüksek fonu 60 milyar dolar ile Japonya, 43 milyar dolar ile Çin ve 41,5 milyar euro ile Almanya taahhüt etmişlerdi.





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