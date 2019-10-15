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Venezuela`da asgari ücrete zam

15.10.2019 09:59

Son güncelleme : 15.10.2019 09:59
Venezuela`da 40 bin egemen bolivarlık asgari ücret yüzde 375 artışla 150 bin egemen bolivara çıkarılacak.



AA

Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela’da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Milletvekili ve ANC İşçi Komisyonu Başkanı Francisco Torrealba yüzde 375’lik asgari ücret ve yüzde 600’lük alışveriş  kuponu artışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

2,05 dolara karşılık gelen 40 bin egemen bolivarlık asgari ücretin 150  bin egemen bolivara (7,66 dolar) çıkarıldığını kaydeden Torrealba, 1,27 dolara  karşılık gelen 25 bin egemen bolivarlık alışveriş kuponunun aynı şekilde 150 bin  bolivara çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Torrealbanın hemen uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detay vermediği  bu artışlarla Venezuela’daki bir asgari ücretlinin aylık kazancı 300 bin egemen  bolivara (15,33 dolar) yükselmiş olacak.

GUAİDO’DAN TEPKİ

Öte yandan Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve  ülkeye uygulanan yaptırımları destekleyen muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan  Guaido’dan asgari ücret ve alışveriş kuponu artışlarına tepki geldi.

Bir marketin rafında 900 gram süt tozunun 192 bin egemen bolivarlık  fiyat etiketini sosyal medya hesabından paylaşan Juan Guaido, zammı halkla dalga  geçmek olarak niteledi.

Ülke basınındaki haberlere göre  Venezuela ekonomisinin yaşadığı temel  sorunlara dikkati çeken uzmanlar zam nedeniyle çözüm değil daha yüksek bir  enflasyonun geleceğini savundu.

Ülkedeki araştırma kuruluşlarından İşçiler İçin Sosyal Analiz ve  Belgelendirme Merkezi (CENDA) Başkanı Oscar Meza da Venezuela’daki açlık  sınırının 300 dolar olduğuna dikkati çekti.

IMF’NİN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 10 MİLYON

Venezuela’da yıllardır düzelmeyen ekonomik kriz bu yıl ortaya çıkan siyasi buhran ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle daha da derinleşmişti.

Ülkede muhalefetin hükümeti, hükümetin de muhalefeti sorumlu tuttuğu  ekonomik çöküş, 2015 yılından bu yana ekonomik verileri paylaşmayan Venezuela  Merkez Bankası'nın (BVC) mayıs ayı sonunda açıkladığı rakamlara da yansımıştı.

BVC, muhalefetin yüzde 1 milyon 700 bine ulaştığını öne sürdüğü 2018 yılı kümülatif enflasyonun yüzde 130 bini aştığını duyurmuştu.

IMF ve ekonomistler ise Venezuela’nın geçen yılki kümülatif  enflasyonunu yüzde 1 milyon 370 bin olarak duyurmuş, bu yıl sonu için ülkedeki  enflasyonun yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.




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