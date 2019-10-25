Vergi daireleri pazartesi günü açık olacak















Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir." denildi.AKBANK T.A.Ş (*) 22:00TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00HSBC BANK A.Ş. 22:00T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00