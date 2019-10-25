Vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17:00`ye kadar açık bulundurulacak.
Vergi daireleri pazartesi günü açık olacak
25.10.2019 16:05
Son güncelleme : 25.10.2019 16:05
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir." denildi.
GİB İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri:
AKBANK T.A.Ş (*) 22:00
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00
HSBC BANK A.Ş. 22:00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 22:00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 22:00
DENİZBANK A.Ş. (*) 22:00
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00
ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00
15:49100.294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,37
|Açılış
|: 100.272
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|Önceki Kapanış
|: 100.346
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100.673
En Düşük
100.124
15:495,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7580
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|Önceki Kapanış
|: 5,7670
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5,7921
En Düşük
5,7585
15:496,4034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
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6,4375
En Düşük
6,4006
15:49280,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,87
|Açılış
|: 280,68
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|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,83
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|7,84
|11.441.860
|% 19,88
|
|BOSSA
|5,74
|41.550.439
|% 19,83
|
|DOBUR
|3,73
|14.672.022
|% 14,77
|
|CELHA
|5,61
|6.579.478
|% 13,10
|
|IHGZT
|2,54
|795.948
|% 9,96
|
|KRONT
|8,66
|2.242.891
|% -5,56
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,17
|32.407.274
|% -4,10
|
|THYAO
|11,87
|640.510.918
|% 0,51
|
|ASELS
|18,55
|330.178.036
|% 2,09
|
|GARAN
|9,53
|292.310.537
|% -1,75
|
|AKBNK
|7,15
|164.606.239
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|157.642.550
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|82.506.952
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|97.276.885
|% -3,85
|
|THYAO
|11,87
|640.510.918
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,22
|113.483.802
|% -0,89
|
|ISFIN
|2,45
|111.990.730
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3689
|7,4059
|% -0,26
|
|Frank
|5,7845
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|9,89
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,68
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|6,00
|
|Tam
|1.847
|1.893
|12,44
|
|Yarım
|893
|916
|6,02
|
|Çeyrek
|448
|458
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,09
|
|B. Petrol
|61,65
|61,65
|-0,02
|