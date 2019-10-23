WeWork kurtarma paketini kabul etti

BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|8,55
|335.073.825
|% 19,92
|ETYAT
|1,00
|23.796.233
|% 19,05
|DGGYO
|3,08
|67.240.035
|% 17,11
|OSTIM
|1,25
|108.933.749
|% 12,61
|EUYO
|0,94
|15.602.544
|% 10,59
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4497
|7,4870
|% -0,09
|Frank
|5,8447
|5,8799
|% -0,05
|Riyal
|1,5438
|1,5515
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|1,38
|Altın Gr.
|278
|278
|0,28
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,54
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|B. Petrol
|59,42
|59,42
|-0,28
Seans Raporu
- 17:59YYAPI Yüzde 6.82 oranında artışla 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 516, 460 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 98, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 5, 796.00 milyon TL de
- 17:58EUYO Yüzde 12.94 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 075, 404 adet işlem
- 17:57DOKTA Yüzde 9.42 oranında artışla 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 568 adet işlem
- 17:56OZKGY Yüzde 5.65 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 107 adet işlem