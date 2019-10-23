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WeWork kurtarma paketini kabul etti

23.10.2019 09:00

Son güncelleme : 23.10.2019 09:00
WeWork, en büyük yatırımcısı olan SoftBank Group tarafından sunulan ve SoftBank`ın Şirket`in yüzde 80 hissesini kontrolü altına almasına imkan veren kurtarma paketini kabul etti.



Kurtarma paketi çerçevesinde SoftBank Group, WeWork'e 5 milyar dolar verecek. Bu paket çerçevesinde binlerce kişi işten çıkarılma ile karşı karşıya ve WeWork'un eş kurucusu Adam Neumann da şirket üzerindeki kontrolünü kaybedecek.

SoftBank Group, Adam Neumann'a JPMorgan Chase'ten aldığı krediyi geri ödemesi için 500 milyon dolar, gelecek 4 yılda WeWork'e danışmanlık yapması için de 185 milyon dolar olmak üzere toplam 685 milyon dolar ödeyecek.





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