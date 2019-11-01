Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 16,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 16,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı
01.11.2019 15:18
Son güncelleme : 01.11.2019 15:18
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 16,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 329,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 11,6 milyon dolarlık Şirket
Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim ile biten haftada 28 milyar 175,5 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 485,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 126,1 milyon dolardan 15 milyar 527,5 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11,6 milyon dolarlık satışla 399,4 milyon dolardan 387,7 milyon dolara düştü.
15:0397.919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -549,73
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
15:035,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
15:036,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
15:03278,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 278,00
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|4,98
|14.109.254
|% 12,42
|
|KLMSN
|14,73
|46.186.816
|% 12,27
|
|BERA
|3,14
|89.932.972
|% 12,14
|
|MSGYO
|1,59
|28.614.264
|% 8,16
|
|ANELE
|2,15
|10.050.311
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.213.833
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,78
|18.671.439
|% -7,52
|
|BOYP
|14,78
|1.326.807
|% -7,51
|
|THYAO
|11,57
|397.372.350
|% -0,60
|
|EREGL
|6,48
|224.193.160
|% -0,92
|
|TTKOM
|5,95
|222.716.702
|% 2,41
|
|FENER
|16,49
|204.316.017
|% 3,71
|
|ISFIN
|2,44
|170.276.313
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,61
|52.859.583
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,44
|170.276.313
|% -3,56
|
|MEPET
|1,95
|81.943.112
|% 6,56
|
|KRDMD
|2,11
|82.467.185
|% -2,31
|
|TTKOM
|5,95
|222.716.702
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3985
|7,4356
|% 0,34
|
|Frank
|5,7793
|5,8141
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5218
|1,5295
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,54
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|-2,90
|
|Yarım
|885
|908
|-1,40
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,81
|59,81
|0,19
|