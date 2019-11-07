Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı
07.11.2019 15:00
Son güncelleme : 07.11.2019 15:00
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında net 19,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ekim ile biten haftada 29 milyar 485,1 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 18,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 527,5 milyon dolardan 15 milyar 698,2 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2 milyon dolarlık artışla 387,7 milyon dolardan 389,8 milyon dolara yükseldi.
14:45102.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.754,83
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.902
En Düşük
101.812
14:455,7441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:456,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:45273,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,86
|Açılış
|: 273,80
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.450.364
|% 20,00
|
|CMENT
|13,21
|8.672.613
|% 13,29
|
|KLNMA
|63,65
|99.958.083
|% 11,67
|
|TGSAS
|3,46
|18.916.696
|% 9,15
|
|SMART
|2,84
|48.340.434
|% 8,40
|
|KLMSN
|16,08
|42.918.925
|% -10,67
|
|ODAS
|1,57
|101.455.664
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,96
|14.531.481
|% -7,73
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|THYAO
|12,39
|1.268.064.285
|% 3,77
|
|PETKM
|3,63
|358.145.741
|% 2,25
|
|GARAN
|9,68
|283.993.329
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,32
|208.112.956
|% 2,20
|
|ASELS
|18,85
|184.709.878
|% 1,29
|
|THYAO
|12,39
|1.268.064.285
|% 3,77
|
|PETKM
|3,63
|358.145.741
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,32
|208.112.956
|% 2,20
|
|YYAPI
|0,48
|35.048.848
|% 4,35
|
|YGYO
|0,49
|32.864.990
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3588
|7,3957
|% -0,14
|
|Frank
|5,7670
|5,8017
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5264
|1,5341
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,33
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.854
|-10,64
|
|Yarım
|874
|897
|-5,15
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
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