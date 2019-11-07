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Yabancılar 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı

07.11.2019 15:00

Son güncelleme : 07.11.2019 15:00
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında net 19,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi  (DİBS) satarken, 2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ekim ile biten haftada 29 milyar  485,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 18,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 527,5 milyon dolardan 15 milyar 698,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2 milyon dolarlık artışla 387,7 milyon dolardan 389,8 milyon dolara yükseldi.




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