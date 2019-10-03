Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Eylül haftasında 27,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 27,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı
03.10.2019 15:11
Son güncelleme : 03.10.2019 15:11
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Eylül haftasında net 27,1 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 150,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,7 milyon dolarlık Şirket
Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Eylül ile biten haftada 30 milyar 387,1 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 589,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 569,7 milyon dolardan 16 milyar 149,4 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6,7 milyon dolarlık alışla 445,8 milyon dolardan 452,5 milyon dolara yükseldi.
14:56104.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
|: 103.885
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.768
En Düşük
103.885
14:565,6907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,6900
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|Önceki Kapanış
|: 5,7070
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5,7139
En Düşük
5,6682
14:566,2397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,2370
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|Önceki Kapanış
|: 6,2450
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6,2668
En Düşük
6,2126
14:56275,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 275,39
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|Önceki Kapanış
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275,74
En Düşük
272,91