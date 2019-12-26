Yapı Kredi Bankası AŞ`nin yüzde 81,9`u Koç Finansal Hizmetler AŞ`ye ait hisselerinin, yüzde 31,92674`lük kısmının Uni Credit SpA`e ve yüzde 9,02323`lük kısmının Koç Holding AŞ`ye satılması ve Uni Credit SpA`e ait Koç Finansal Hizmetler AŞ hisselerinin tamamının Koç Holding AŞ ve holding ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması için Rekabet Kurulu`na başvuru yapıldı.
Yapı Kredi`nin Koç Finansal Hizmetler`e ait hisselerinin devri için başvuruldu
26.12.2019 11:16
Son güncelleme : 26.12.2019 11:26
AA
Bazı devralma işlemleri için yapılan başvurular kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların İmbat Enerji AŞ tarafından Zorlu Enerji Elektrik Üretimi AŞ'den devralınması için başvuruda bulunuldu.
Yapı Kredi Bankası AŞ'nin yüzde 81,9'u Koç Finansal Hizmetler AŞ'ye ait hisselerinin, yüzde 31,92674'lük kısmının Uni Credit SpA'e ve yüzde 9,02323'lük kısmının Koç Holding AŞ'ye satılması ve Uni Credit SpA'e ait Koç Finansal Hizmetler AŞ hisselerinin tamamının Koç Holding AŞ ve holding ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması için başvuru yapıldı.
Brezilya'daki Hilton Morumbi Oteli'nin sahibi olan Hilton Do Brasil Ltda'nın öz sermayesini temsil eden hisselerinin tümünün, yatırımının tamamı HSI Re Special Account I LP tarafından gerçekleştirilen özel sermaye fonu HSI Special Account I Fundo de Investimento em Participaçöes-Multiestrategia tarafından satın alınması işlemi için başvuruldu.
Prime Overseas Holdings LLC ile Hayim Pinhas Kimyevi ve Maden Mamülleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi arasında çeşitli kimyasalların satışına ilişkin bir ortak girişim kurulması için müracaat edildi.
Chevron Khazar Limited'in tüm hisselerinin ve tek kontrolünün MOL Crossroads B V tarafından devralınmasına ilişkin olarak başvuruda bulunuldu.
11:10113.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 663,83
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.093
En Düşük
113.514
11:105,9401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9415
En Düşük
5,9332
11:106,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5958
En Düşük
6,5743
11:10287,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,51
|Açılış
|: 287,04
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|13.025.273
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.146.371
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|SMART
|10,64
|63.999.445
|% 12,47
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|86.226
|% -5,41
|
|RYSAS
|3,95
|6.110.914
|% -4,36
|
|RYGYO
|4,50
|14.819.050
|% -3,64
|
|ISFIN
|3,79
|360.522.835
|% 7,98
|
|ASELS
|19,90
|245.624.118
|% 1,02
|
|SISE
|5,38
|178.151.556
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|143.907.238
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,51
|99.466.092
|% 2,61
|
|ISFIN
|3,79
|360.522.835
|% 7,98
|
|IHLAS
|0,87
|40.618.723
|% -3,33
|
|TSKB
|1,17
|44.289.168
|% 2,63
|
|SISE
|5,38
|178.151.556
|% 0,19
|
|IHLGM
|1,12
|33.606.399
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6846
|7,7231
|% 0,18
|
|Frank
|6,0302
|6,0666
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:24SMART
Yüzde 12.47 oranında artışla 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 333, 425 adet işlem
-
11:22AFYON
Yüzde 4.99 oranında artışla 6.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 074, 172 adet işlem
-
11:20XU100
Endeks 113, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 2, 271.00 milyon TL de
-
11:20ADESE
Yüzde 4.74 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 176, 047 adet işlem
-
11:19DGGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 289, 079 adet işlem