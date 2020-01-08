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`Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor`

08.01.2020 14:21

Son güncelleme : 08.01.2020 14:21
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, "Borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor" dedi.



AA

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'nin finansal altyapısını sağlayan en temel kurumlardan olan Borsa İstanbul'un ulaştığı nokta ile bundan sonraki hedeflerini AA  muhabirine anlattı.

Geçen yıllarda yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin, finansal  piyasaların birçok farklı alanda global ve yerel riskleri yönetme konusunda  alışılagelmiş bakış açılarını terk etmesine neden olduğunu belirten Atilla,  borsanın da bu çerçevede Türkiye'deki finansal mimariyi destekleyici ürün ve  hizmetleri, ulusal ve yurt dışı yerleşik tüm yatırımcıların hizmetine sunduğunu  ifade etti.

Atilla, Borsa İstanbul'un gelecek dönemde uluslararası alanda daha  rekabetçi olması ve cazibesinin artırılması yönünde çalışmaların hızlandığını  aktararak, tanıtımı yapılan yeni finansal enstrümanların yanı sıra gözden  geçirilen düzenleme, uygulama ve yapılanmalarla Borsa İstanbul'un yenilenerek  İstanbul Finans Merkezi'nde yer almasının planlandığını söyledi.

Hakan Atilla, "Örneğin, Borsa İstanbul bünyesinde Döviz Swap  Piyasası'nın faaliyete geçmesiyle, yerli bankaların yabancı para ve Türk lirası  nakit akışlarını ihtiyaçları doğrultusunda takas etmelerine imkan veren güvenilir  ve organize bir piyasa finansal sisteme kazandırılmış oldu." diye konuştu.

Swap piyasasının günlük ortalama işlem hacminin 10 milyar liraya  ulaştığını ifade eden Atilla, yeni kurulan bir piyasa için bu miktarın anlamlı  olduğunu, ilerleyen dönemlerde daha da artmasını beklediklerini vurguladı.

"TLREF'E DAYALI MENKUL KIYMET İHRAÇLARI 18 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ"

Sistemin bir diğer ihtiyacının da güvenilir ve şeffaf bir referans  faiz oranı olduğunu belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi adı sıklıkla manipülasyonlara konu olan LIBOR,  2021'den sonra artık yayınlanmayacak. Bu kapsamda pek çok ülkede ulusal referans  faiz oranına yönelik çalışmalar yürütülüyor; halihazırda ABD'de SOFR,  İngiltere'de SONIA, İsviçre'de SARON, Avro Bölgesinde €STR yeni nesil referans  faiz olarak ilan edildi. Başka ülkelerde de benzer girişimler söz konusu. Biz de  Merkez Bankamızın repo piyasasında bankalara yönelik zorunlu karşılık  yükümlülüğünü kaldırmasıyla birlikte, repo pazarlarını birleştirme ve likiditeyi  konsolide etme imkanına kavuştuk. Bundan sonra da, yeterli derinliğe ulaşan  piyasada gerçekleşen işlemlere dayalı olarak hesaplanan Türk Lirası Referans Faiz  Oranı'nı (TLREF) oluşturduk. Bu konuda emeği geçen ve sürecin temellerini atan  herkese teşekkür ediyorum."

Atilla, TLREF'in yayınlanmaya başlamasıyla piyasa tarafından hızla  benimsendiğini ifade ederek, hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından  TLREF bazlı krediler verilmeye başlandığını belirtti.

TLREF'e dayalı tahvil ve bono ihraçları da yapıldığını kaydeden  Atilla, "2019'a baktığımızda TLREF'e dayalı olarak özel sektör tarafından 18  milyar liranın üzerinde ihraç yapıldığını görüyoruz. Bu ihraçların 1,5 milyar  liralık kısmının sermaye benzeri ihraç olması oldukça önemli, çünkü böylece  TLREF'le birlikte aynı zamanda finansal kuruluşların sermaye yeterlilik rasyosuna  da katkı sağlamış oluyoruz. 2020'de TLREF'e dayalı kredilerin ve ihraçların  katlanarak artmasını bekliyoruz. Hazinemiz de 2020 borçlanma programında ocak ayı  sonunda iki yıl vadeli ve TLREF'e dayalı bir ihraç gerçekleştireceğini duyurdu."  ifadelerini kullandı.

"TÜREV ÜRÜN VE HİZMET YELPAZEMİZ DE GENİŞLİYOR"

Türev ürünlerin daha da çeşitlendiğini belirten Atilla, "Aralık  2019'da Borsa İstanbul Grubu şirketlerinden Takasbank nezdinde Tezgahüstü Türev  Takasının yapılmaya başlanmasıyla birlikte, TL finansal mimari çalışmasında  önemli bir adım daha atılmış oldu. Böylece finansal kuruluşlar, bilançolarında  oluşan faiz risklerini döviz bazlı türev ürünler yerine tamamen TL bazlı  ürünlerle yönetme imkanına kavuştu. Finansal sistemde yabancı paranın ağırlığını  azaltma yönünde önemli bir adım atılmış oldu." diye konuştu.

Risk yönetimi açısından önemli bir rolü olan Vadeli İşlem ve Opsiyon  Piyasası'nın (VİOP) uluslararası sermaye piyasalarıyla entegrasyonun da oldukça  önemli bir husus olduğuna dikkati çeken Atilla, şöyle devam etti:

"Bugünün yatırımcıları, tek bir piyasada tek bir pozisyon açmıyorlar. Dolayısıyla bizim de işlem yapılabilir saatlerimizi genişleterek gelişmiş  ülkelerin borsalarıyla eşanlı açık olduğumuz zaman dilimini büyütmemiz lazım. Bu  sebeple önümüzdeki günlerde VİOP'ta akşam seansını devreye alacağız. Saat  19.00-23.00 zaman diliminde de piyasamızın açık olması sayesinde, örneğin ABD  piyasasının gündüz seansında işlem yapan bir yatırımcının aynı anda Borsamızda da  işlem yapabilmesi mümkün olacak."

"BLOK ZİNCİR TABANLI VARLIK TRANSFER SİSTEMİ BİGA HAYATA GEÇTİ"

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Grubu bünyesindeki Takasbank nezdinde  blokzincir tabanlı olarak hayata geçirilen BİGA'ya (Bir Gram Altın) da değinerek,  "Bitcoin ile başlayan bir kripto birimleri çılgınlığı yaşandı, fakat bir dayanak  varlığı olmayan tüm bu dijital birimler aynı zamanda olağanüstü fiyat  dalgalanmalarına da konu oldu. Varlığa dayalı bir birim geliştirmek bu açıdan  anlamlı." ifadesini kullandı.

"Yeni bir para birimi üretmek gibi hususlar bizim konumuz değil, fakat  tüm bunların arkasında yatan blokzincir teknolojisinin göz ardı edilmemesi  gerekiyor." diyen Atilla, BİGA sayesinde, karşılığı fiziken Borsa kasalarında  saklanan ve standardı belli olan kaydi altının blokzincir teknolojisiyle farklı  birey ve kurumlar arasında transferinin mümkün hale geldiğini kaydetti.

Böylece herhangi bir zaman kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat ve işlem  mahremiyeti muhafaza edilerek farklı kişiler aralarında varlık transferinin  yapabilir hale geldiğine işaret eden Atilla, "Uygulamaya alınan projeye ilk  etapta 6 banka katılım sağladı. Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye’nin  finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı kuruldu. Takasbank tarafından sunulan  platformdan hizmet sağlayacak katılımcı bankaların kendi sistemlerinde  yapacakları geliştirmelerle birlikte altın bakiyeleri katılımcı bankalar arasında  7/24 transfer edilebilecek." şeklinde konuştu.

Atilla, borsanın en eski ve köklü piyasası olan pay piyasasının pazar  yapısını yatırımcı beklentileriyle uyumlu olarak Yıldız Pazar Grup 1, Grup 2 ve  Ana Pazar Grup 1, Grup 2 şeklinde yeniden yapılandırdıklarını hatırlatarak, bu  sayede benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip şirketlerin aynı grup  içerisinde yer aldığını, dolayısıyla yatırımcıların da kendi beklentilerine uygun  şirketleri bir arada görebildiklerine dikkati çekti.

"SON 18 YILDA TEMETTÜ VERİMİ YÜKSEK ŞİRKETLERE YATIRIM İYİ KAZANDIRDI"

Hakan Atilla, pay piyasasında işlem gören şirketlerin halka açık  kısmının büyük çoğunluğuna kurumsal ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların sahip  olduğundan bahsederek, işlem hacminde ise daha çok kısa vadeli ve yerli bireysel  yatırımcıların hareketlerinin göze çarptığını söyledi.

Yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısıyla pay piyasasına  yaklaşması gerektiğini vurgulayan Atilla, şunları aktardı:

"Yatırım tavsiyesi olarak değil fakat çarpıcı bir örnek olması  açısından paylaşmak gerekirse, çocuğunun geleceği için 18 yıl önce her ay bir  çeyrek altın satın alan bir kişinin birikim tutarı bugün yaklaşık 100 bin lira  yapıyor. Bu kişi vadeli döviz mevduat hesabı açıp, aynı tutara denk gelen  miktarda dolar alıp vadeli mevduatın üzerine eklese birikim tutarı 75 bin liraya  ulaşacaktı. Halbuki, temettü verimi yüksek olan 10 şirkete yatırım yapsa, elde  ettiği temettü gelirleriyle yine hisse yatırımı yaptığı varsayımıyla bugünkü  birikimi hem altının hem dövizin neredeyse toplam getirisine, yaklaşık 170 bin  liraya ulaşıyor. Dolayısıyla borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz  yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde  edebiliyorlar. Son 18 yılda temettü verimi yüksek şirketlere yatırım iyi  kazandırdı."

Atilla, borsanın halk tarafından daha çok anlaşılması ve  sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Borsayı uzun vadeli düşünen ve finansal  göstergeleri güçlü şirketleri seçen yatırımcıların beklentilerinin  karşılanacağına inanıyorum." dedi.

"İLGİLİ TÜM KURULUŞLARLA TAM BİR İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Aynı zamanda Takasbank'ın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Hakan Atilla, finansal istikrar için tüm kurumların üzerine düşeni elinden geldiğince yapmaya  gayret ettiğini belirterek, gelinen aşamada ilgili tüm kurumlarla tam bir iş  birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Atilla, "Repo piyasalarının konsolidasyonunda Merkez Bankamızın  zorunlu karşılık adımı oldukça önemliydi. Aynı şekilde pazar düzenlememizde  Sermaye Piyasası Kurulumuzun desteğini ve Gelir İdaresi Başkanlığının toplu  (omnibus) hesaplar için düzenlemesini gözardı etmemek gerekir. Yapılan vergisel  düzenleme neticesinde, yabancı menkul kıymet saklama kuruluşlarının toplu  (omnibus) hesap açarak devlet borçlanma kağıtlarına yatırım yapabilmelerinin yolu  açılmış oldu. İlgili kurumlarla bu yönde görüşmeler devam etmektedir." diye  konuştu.

Yalnızca düzenleyici kuruluşlarla değil, piyasa oyuncularıyla da temas  halinde olduklarını anlatan Atilla, "Tezgahüstü türev takasında, bankalarımızla  sürekli istişare içerisinde olduk. Ekonomi birimleri arasındaki koordinasyonun  ülkemizin finansal dayanıklılığının artırılmasında kritik öneme sahip olduğunu  düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Atilla, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve gelişmesi için  gündemlerinde değerlendirmesini ve fizibilitesini yaptıkları başka projeler de  olduğunu, fakat bu aşamada söz konusu projelerden bahsetmek için erken olduğunu  sözlerine ekledi.




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