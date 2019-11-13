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Yenilenebilir enerjiyle sanayi üretim değeri artacak

13.11.2019 17:46

Son güncelleme : 13.11.2019 17:46
Türkiye güneş enerjisi sektörünün 2028`e kadar 1,36 milyar dolar, rüzgar enerjisi sektörünün ise 33,3 milyar dolar değerinde sanayi üretimi sağlayacağı öngörülüyor.



AA

"Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiyle Sanayi Gelişimi, Ticaret  Fırsatları ve İnovasyon" çalışmasına ilişkin veriler, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Potsdam İleri Sürdürülebililirlik Çalışmaları Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

"İklim Değişikliği Azaltımı Yan Faydalarının Kamu Politikaları Kurumlarında Kapasite Geliştirme Aracılığıyla Yaygınlaştırılması" (COBENEFITS)  projesi kapsamında hazırlanan rapora göre, Türkiye, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yükselterek sanayi üretim değerini artırabilecek.

Bu kapsamda, değer zincirindeki toplam üretim değeri 2016'da 88 milyon dolar olarak hesaplanan güneş enerjisi sektöründe, mevcut yenilenebilir enerji  politikalarının izlenmesine devam edilmesi halinde 2028'e kadar 1,36 milyar dolar değerinde sanayi üretimi sağlanması öngörülüyor.

Gelecek 10 yılda güneş enerjisi alanında yapılacak 15-25 gigavatlık kapasite ilavelerinin ise üretimi 6,8-11,3 milyar dolar artırması bekleniyor.

Değer zincirindeki toplam üretim değeri 2016'da 25,3 milyar dolar olarak hesaplanan rüzgar enerjisi sektöründe ise 2028'e kadar 33,3 milyar dolar değerinde sanayi üretimine ulaşılması öngörülüyor.

Söz konusu dönemde, rüzgar enerjisinde 13,3-23,3 gigavatlık ek kapasite için beklenen değer artışının 47,6-83,5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

"ÇALIŞMA, YENİLENEBİLİR ENERJİNİN DEĞER ZİNCİRİNİ ORTAYA KOYUYOR"

COBENEFITS Türkiye Proje Koordinatörü Pınar Ertör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Güney Afrika, Meksika, Vietnam ve Hindistan'da da  yürütüldüğünü belirtti.

Bir yıldır yenilenebilir enerjinin sosyal ve ekonomik faydaları alanında araştırma çalışmaları yaptıklarını dile getiren Ertör, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjinin sanayi gelişimi ve ticarete, hava kalitesi ve sağlığa, istihdam ile enerji arz güvenliğine etkileri alanlarında çalışıyoruz. Çalışma, yenilenebilir enerjinin değer zincirini ortaya koyuyor. 2028'e kadar öngörüler içeren 4 yenilenebilir enerji senaryosu var. Çalışma, bu senaryolar doğrultusunda sanayi gelişiminin nasıl artacağı, dış enerji açığını azaltmak için  ne gibi Ar-Ge, inovasyon ve yatırımlar yapılabileceği konularında somut veriler sunmaya çalışıyor."

Bugün ilk bulguları paylaşılan raporun sanayi gelişimi ve ticaret alanına odaklandığını ifade eden Ertör, farklı konularda 3 raporun daha paylaşılacağını söyledi.




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