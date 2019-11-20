Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 2,88 geriledi.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı
20.11.2019 10:40
Son güncelleme : 20.11.2019 10:40
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,49, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 geriledi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,18 artış görüldü.
EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE
Ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki aya göre endeksin en fazla düştüğü alt sektörler ise yüzde 0,28 ile metal
cevherleri, yüzde 0,17 ile mamul eşyalar, yüzde 0,06 ile ana metaller oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık artış sermaye mallarında görüldü.
10:25107.681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 151,87
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.710
En Düşük
107.099
10:255,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0165
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7222
En Düşük
5,6955
10:256,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
10:25270,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,97
|Açılış
|: 270,57
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,42
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|6.873.625
|% 14,13
|
|OYLUM
|4,62
|1.066.332
|% 11,33
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|HURGZ
|1,66
|22.248.560
|% 9,21
|
|COSMO
|1,62
|8.100
|% 8,00
|
|PINSU
|2,34
|1.725.901
|% -14,60
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|BRMEN
|1,02
|1.020.063
|% -3,77
|
|PETKM
|3,78
|177.693.998
|% 1,07
|
|THYAO
|14,16
|132.342.854
|% 0,28
|
|ASELS
|19,48
|45.471.012
|% 0,31
|
|VAKBN
|5,03
|43.357.893
|% 1,21
|
|TUPRS
|128,40
|42.120.434
|% 0,71
|
|PETKM
|3,78
|177.693.998
|% 1,07
|
|KARSN
|1,43
|35.219.140
|% 3,62
|
|HURGZ
|1,66
|22.248.560
|% 9,21
|
|TEKTU
|0,96
|11.869.978
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,10
|13.128.172
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3590
|7,3959
|% 0,21
|
|Frank
|5,7470
|5,7816
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|1,06
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,14
|
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