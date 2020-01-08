Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79`a düşürdüğünü duyurdu.
Ziraat Katılım sıfır konutta aylık finansman oranını düşürdü
08.01.2020 13:06
Son güncelleme : 08.01.2020 13:06
AA
Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.
Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.
12:50112.591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -8,64
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.752
En Düşük
110.746
12:505,9677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:506,6466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6441
12:50304,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,18
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|TIRE
|5,63
|193.033.492
|% 11,93
|
|HUBVC
|18,84
|58.798.543
|% 10,89
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,52
|4.752.350
|% 7,65
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|IHGZT
|4,80
|46.024
|% -12,73
|
|PAGYO
|6,31
|35.552.932
|% -12,72
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,44
|1.129.946.698
|% -0,81
|
|ASELS
|22,36
|478.988.266
|% -0,18
|
|HALKB
|6,11
|335.496.495
|% 1,16
|
|PETKM
|3,69
|312.129.290
|% -0,27
|
|GARAN
|10,86
|293.734.495
|% 2,16
|
|ALBRK
|1,62
|203.516.377
|% 1,25
|
|PETKM
|3,69
|312.129.290
|% -0,27
|
|THYAO
|13,44
|1.129.946.698
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,40
|99.213.612
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,62
|182.226.929
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8218
|7,8610
|% 0,12
|
|Frank
|6,1205
|6,1574
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5863
|1,5943
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,74
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.045
|17,00
|
|Tam
|2.006
|2.055
|16,90
|
|Yarım
|969
|994
|8,17
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,09
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,36
|