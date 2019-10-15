Ek faiz indirimleri gelecek

Yaman Törüner
15.10.2019 11:59
Faiz indirimleri, enflasyonun gerilemesi ile ekonomi toparlanıyor. Gerek sanayi malı, gerekse de tüketim malı üretimindeki artışlar toparlanmaya işaret ediyor.


Yurt içinde enflasyon geriliyor. Yurt dışında ise, tüm gelişmekte olan ülkeleri destekleyen bir konjonktür başladı. Buna bağlı olarak, Merkez Bankamız da diğer merkez bankaları gibi faiz indirimlerine gitti. Bu indirimlerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası, TÜİK ve Akbank kaynaklı yandaki grafik, enflasyondaki düşüşü ve Merkez Bankamızın ağırlıklı fon maliyeti ve faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar ilave %1.5-2 seviyelerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.



Ekonomi toparlanıyor

Yanda, ekonomimizde sanayi malı ve sermaye malı üretiminin artmaya başladığını gösteren grafikler var. Ekonomik aktivitenin yeniden toparlanmaya başladığı açıkça görülüyor. Dayanıklı tüketim malı üretimi azalsa da diğer tüketim malları üretiminde ciddi artışlar göze çarpıyor.



Kredileri büyütmek

Bankaların verdiği kredi miktarını büyütmek, Yeni Ekonomi Programı hedeflerinden en önemlilerinden biri. Bunun için de bankaların fonlama maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Faiz indirimleri bu amaca hizmet ediyor ama başka tedbirler de gerekiyor.









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