İnşaat sektörü toparlanıyor

Detaylar

Konut piyasası verilerinin detayına bakıldığında;

İnşaat sektörü verilerine bakıldığında;

İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ekim ayında % 0.89 artarak, 74.56 oldu. Bu gelişme, inşaat malzemeleri sanayinin yavaş da olsa toparlanmaya başladığını gösteriyor. Ekimde ipotekli konut satışları güçlü seyrini sürdürdü. Faizlerdeki düşüşün ve birikmiş talebin de etkisiyle, ipotekli konut satışlarında yıllık bazda artış güçlü bir şekilde devam ediyor. Ancak, satış adetinin eylüle göre bir miktar gerileme kaydettiği görülüyor. İpotekli konut satışları, eylülde 57.8 bin adet olurken, ekimde 50.4 bin adet oldu. Geçen yıl kasım ayında satışlar, 5.3 bin adete kadar gerilemişti.İnşaat sektörü güven endeksinde de toparlanma devam ediyor.- İpotekli konut satışları son 3 aydır yüksek artış kaydediyor. Ocak - Eylül döneminde 238 bin adet ipotekli konut satışı yapılırken, yıllık azalış % 9.8’e geriledi.- Konut kredisi faiz oranlarında düşüş ise, sınırlı kalıyor. 8 Kasım haftası itibariyle konut kredisi faizleri % 13.01 iken, 4 haftalık ortalamalara göre % 13’ler seviyesinde. Sene başında % 28’ler seviyesinde idi.- İkinci el konut satışları, son 3 aydır artış gösteriyor. Ekimde yıllık % 29 artarken, Ocak - Ekim döneminde % 1 artışla 724 bin adet oldu.- İnşaat maliyet endeksinde gerileme sürüyor: Ağustosta yıllık artış % 10.8’e geriledi. Eylül 2018’de ise yıllık artış, % 39.66’ya kadar yükselmiş idi.- İnşaat sektörü güven endeksinde, kademeli iyileşme sürüyor. Son 5 aydır artan endeks 65.1 ile Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde. Özellikle son 3 aydır yüksek artışlar görülüyor.- İnşaat sektörü istihdamı, ağustosta aylık 24 bin kişi azalırken, toplam istihdam edilen kişi sayısı 1.48 milyon kişiye geriledi. Geçen yıl ocak ayında, sektörde toplam istihdam sayısı 2.2 milyon kişi idi.Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikte, konut satışlarındaki toparlanma görülüyor:Konut Satışları (bin adet)