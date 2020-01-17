A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2020 12:23
A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM 30.250,00 TRY 60,5
ÖZKAN SARAÇ 3.750,00 TRY 7,5
İBRAHİM KARA 3.750,00 TRY 7,5
AYDIN ERDİM 3.750,00 TRY 7,5
NEDİME GÜLDAŞ 1.500,00 TRY 3,0
HASAN GÜZEL 1.500,00 TRY 3,0
YÜCEL AYHAN 1.000,00 TRY 2,0
MEFTUN KARAÇELEBİ 500,00 TRY 1,0
İBRAHİM TUTAR 500,00 TRY 1,0
İLGİN SAYLAM 500,00 TRY 1,0
NİHAT YILMAZ 500,00 TRY 1,0
AHMET AYTEMİZ 500,00 TRY 1,0
DOĞAN ALANTAR 500,00 TRY 1,0
ERAY ASİL 500,00 TRY 1,0
OSMAN SARAÇ 500,00 TRY 1,0
HİKMET ÇAKIR 500,00 TRY 1,0
TOPLAM 50.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH BULUM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 60.5
İBRAHİM KARA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 7.5
ÖZKAN SARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 7.5
İBRAHİM TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1
ERAY ASİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 1
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULLAH BULUM
ÖZKAN SARAÇ
İBRAHİM KARA
AYDIN ERDİM
YÜCEL AYHAN
İBRAHİM TUTAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813336
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