AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Cevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-Çankaya-ANKARAİnternet Adresi www.aacdenetim.com.trElektronik Posta AdresiE-postaaacdenetim@aacdenetim.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksCevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-ANKARA 0312 473 13 00 0312 474 13 01Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 50.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZEKERİYA AYDIN 23000 TRY 46UYGUR TEMİZER 8500 TRY 17İZZET GÜMÜŞ 5500 TRY 11NEVZAT AYPEK 5000 TRY 10AHMET ÖZÇELİK 3300 TRY 6,60ÜLKER MAVRAL BULUT 3200 TRY 6,40HİKMET YILMAZ 500 TRY 1YAŞAR CAN 500 TRY 1HÜSEYİN CÖNGER 500 TRY 1TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ZEKERİYA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 46UYGUR TEMİZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 17İZZET GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıZEKERİYA AYDINUYGUR TEMİZERYetkilendirme ve Lisans BilgileriSPK Liste Giriş Tarihi 15.12.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802392BIST