GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2019 18:08
GÜNCEL HABERLER



AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Cevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-Çankaya-ANKARA
İnternet Adresi www.aacdenetim.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
aacdenetim@aacdenetim.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Cevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-ANKARA 0312 473 13 00 0312 474 13 01

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZEKERİYA AYDIN 23000 TRY 46
UYGUR TEMİZER 8500 TRY 17
İZZET GÜMÜŞ 5500 TRY 11
NEVZAT AYPEK 5000 TRY 10
AHMET ÖZÇELİK 3300 TRY 6,60
ÜLKER MAVRAL BULUT 3200 TRY 6,40
HİKMET YILMAZ 500 TRY 1
YAŞAR CAN 500 TRY 1
HÜSEYİN CÖNGER 500 TRY 1
TOPLAM 50000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ZEKERİYA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 46
UYGUR TEMİZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 17
İZZET GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ZEKERİYA AYDIN
UYGUR TEMİZER

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 15.12.2019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802392


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.869
Değişim :  0,19% |  210,16
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5824 7,6204 % 0,51  
Frank 5,8222 5,8572 % 0,37  
Riyal 1,5389 1,5466 % 0,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.462 -14,34  
Altın Gr. 272 272 -0,93  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,55 16,59 -0,41  
Gümüş Gr. 3,08 3,09 -0,05  
B. Petrol 64,19 64,19 0,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru