AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2019 18:08
AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Cevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-Çankaya-ANKARA
İnternet Adresi www.aacdenetim.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
aacdenetim@aacdenetim.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Cevizlidere Mah.1243.Sok.No:4/11 Balgat-ANKARA 0312 473 13 00 0312 474 13 01
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZEKERİYA AYDIN 23000 TRY 46
UYGUR TEMİZER 8500 TRY 17
İZZET GÜMÜŞ 5500 TRY 11
NEVZAT AYPEK 5000 TRY 10
AHMET ÖZÇELİK 3300 TRY 6,60
ÜLKER MAVRAL BULUT 3200 TRY 6,40
HİKMET YILMAZ 500 TRY 1
YAŞAR CAN 500 TRY 1
HÜSEYİN CÖNGER 500 TRY 1
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ZEKERİYA AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 46
UYGUR TEMİZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir 17
İZZET GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ZEKERİYA AYDIN
UYGUR TEMİZER
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 15.12.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802392
BIST