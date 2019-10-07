***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.10.2019 10:11
***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.10.2019
Alım
-
-
04.10.2019
Satım
250
407,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790645
BIST
13:22104.761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.297,45
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:225,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0443
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:226,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0495
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:22277,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,37
|Açılış
|: 277,09
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10