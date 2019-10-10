***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 12:12
***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.10.2019
Alım
500
747,50
09.10.2019
Satım
250
390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792071
BIST
12:4998.672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -976,30
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:495,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8872
En Düşük
5,8615
12:496,5037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0597
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5037
En Düşük
6,4447
12:49285,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,12
|Açılış
|: 285,33
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63